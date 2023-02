Clauza de confidențialitate, sperietoarea din contractul de vânzare a lui Dinamo. Ce sumă uriașă trebuie să achite partea care o încalcă. Exclusiv

Dinamo are un nou acționar majoritar, după ce Red&White Management 2022 a achiziționat pachetul deținut de Dorin Șerdean, prin firma Lotus, dar și 8 procente ale APCH. și au fost oferite în exclusivitate de FANATIK pe parcursul zilei de vineri.

De ce au evitat să ofere detalii părțile implicate în vânzarea clubului Dinamo. Clauză de confidențialitate de 100.000 de euro!

Totuși, toți cei implicați au evitat să ofere detalii în legătură cu sumele și clauzele din contract. S-a invocat o clauză de confidențialitate care a fost stabilită de cele trei părți implicate, , Lotus și APCH. Eugen Voicu, practic noul patron al lui Dinamo după tranzacția de vineri, a oferit un interviu exclusiv pentru FANATIK. A insistat pe acest aspect al clauzei de confidențialitate.

Reținut în reacții despre contract a fost și Dorin Șerdean, într-o declarație oferită tot pentru FANATIK: “Sunt supus unui acord de confidențialitate, nu pot să spun decât că Dinamo va avea un mare viitor. Eu, ca dinamovist, sunt cel mai fericit pentru tot ce se întâmplă”.

FANATIK a aflat că suma prevăzută în contract pentru clauza de confidențialitate este una uriașă! Partea care o încalcă este obligată să achite 100.000 de euro! Tocmai din acest motiv a venit și reticența în declarații din partea celor implicați în tranzacția care reprezintă cea mai importantă știre a începutului de an în fotbalul românesc.

Vlad Oanea, avocatul lui Dorin Șerdean și al firmei Lotus: “Avem un moment până la care se păstrează această clauză”

FANATIK a discutat cu Vlad Oanea, avocatul lui Dorin Șerdean și Lotus Group, cel care a vorbit la modul general despre ceea ce înseamnă clauza de confidențialitate care se găsește în mai multe contracte. A precizat că anumite detalii din tranzacție vor putea fi făcute publice abia după ce această clauză de confidențialitate nu va mai fi în vigoare.

“Ceea ce reprezintă obiectul clauzei de confidențialitate trebuie sub o formă sau alta protejat, iar în condițiile în care cineva face public ceea ce era considerat, potrivit clauzei, confidențial, are o răspundere. Iar răspunderea se naște prin voința părților. Avem un moment până la care se păstrează această clauză.

Acestei clauze se circumscrie atât domnul Șerdean și reprezentanții Lotus, cât și eu în calitate de avocat al Lotus și al domnului Șerdean. Prin urmare, în momentul de față noi nu putem să facem niciun fel de informație cu privire la acest contract. După ce apare momentul în care nu mai operează clauza de confidențialitate, putem să facem tot felul de comentarii”, a explicat Vlad Oanea, avocatul Lotus, pentru FANATIK.

One United nu face parte din noul proiect de la Dinamo: “Nu există intenția pentru o asemenea investiție”

De asemenea, FANATIK a aflat că One United, companie gigant ai cărei fondatori s-au interesat de situația de la Dinamo, . “One United Properties si acționarii principali și cofondatorii One United Properties, Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu, nu sunt implicați în demersul de a investi în clubul Dinamo. Menționăm că nici cei doi cofondatori si nici One United Properties nu au intenția de a face o astfel de investiție”.

Pentru Dinamo urmează o perioadă extrem de importantă și pe plan sportiv, nu doar financiar. “Câinii” au nevoie de victorii pe linie în partidele rămase de disputat în 2023 pentru a merge în faza play-off din Liga 2 Casa Pariurilor. Luni e programată prima provocare, teoretic cea mai ușoară, cu Unirea Constanța.