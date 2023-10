Cleopatra Stratan și Edward Sanda, adevărul despre experiența America Express: “Nu ne-am întoarce pentru nimic”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au spus adevărul despre ceea ce au trăit la America Express. Foștii concurenți au avut parte de momente bune și rele, dar preferă confortul de acasă.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, adevărul despre America Express

Printre cele nouă echipe care au acceptat provocarea de a merge la America Express se numără și . Cei doi soți au recunoscut că experiența a fost una foarte dificilă pentru ei.

Pe parcursul aventurii pe Drumul Soarelui, cei doi artiști au avut parte de certuri și de . Din fericire, s-au întors acasă tot împreună, mai uniți decât până atunci când au plecat.

În trecut, cei doi au luat în calcul participarea la America Express, pentru că mereu și-au dorit să aibă parte de o astfel de aventură. Acum, după ce au trăit pe pielea lor ce înseamnă acest reality show, au avut ocazia să trăiască experiențe unice.

“Acum câțiva ani, ne imaginam în glumă că suntem concurenți ai emisiunii, însă nu am crezut că vom ajunge într-adevăr să participăm. A fost experiența vieții noastre care ne-a luat prin surprindere din mai multe puncte de vedere.

În competiție am fost exact așa cum suntem noi în viața de zi cu zi: iubibili, răbdători unul cu altul și înțelegători. Am trecut prin momente grele în America și am încercat să ne echilibrăm, chiar dacă ne mai enervam pe situații.

Ne-am descoperit mai multă putere unul în celălalt decât am crezut că avem. Cel mai important este că am plecat acolo de mână și ne-am întors la fel, de mână, chiar mai uniți!”, au spus cei doi îndrăgostiți pentru .

Cei doi cântăreți nu ar mai vrea să se întoarcă în competiție

De asemenea, cei doi au suferit de frig și de foame, dar s-au confruntat și cu dureri, mâncărimi și nervi. Edward Sanda a spus că simțea mereu că îi este foame, dar a reușit să reziste.

În schimb, Cleopatra Stratan a făcut față mai bine din acest punct de vedere, deoarece nu mănâncă prea mult nici în viața de zi cu zi. Cu toate că au reușit să facă față cu brio provocărilor, cei doi recunosc că nu s-ar mai întoarce în competiție.

Totodată, cei doi au avut parte și de momente frumoase. Unele lucruri, precum transportul sau cazarea, au fost destul de greu de obținut în competiție. Din acest motiv, au fost nevoiți să-i convingă pe oameni că sunt de încredere.

“Sinceri să fim, deocamdată nu ne-am întoarce pentru nimic. Ne-am dat seama că preferăm confortul și că nu suntem atât de aventurieri.

Însă am avut și momente frumoase acolo: cum ar fi oamenii care ne-au găzduit în casele lor, probele cu dans, câteva peisaje superbe și faptul că am putut să ajutăm oameni prin probe.

A fost mai greu decât ne-am așteptat să obținem anumite lucruri: mâncarea, cazarea, transportul. Dar, cu toate astea, le primeam și din disperarea noastră.

Când trebuia să căutăm cazare, le spuneam oamenilor că suntem artiști în țara noastră și că suntem căsătoriți, ca să aibă încredere în noi”, au mai spus ei pentru sursa menționată.

Faptul că au mers în Columbia, unde nivelul de siguranță este unul scăzut, le-a dat un sentiment de neliniște. Edward Sanda a promis că, orice ar fi, va avea grijă de partenera sa de viață.