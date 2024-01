Gjoko Zajkov este din nou lângă „alb-albaștrii” în stagiul de pregătire din Antalya după accidentarea la vertebrele din jurul gâtului care i-a încheiat anul 2023, așa cum FANATIK a anunțat. Internaționalul macedonean a mărtursit ce clipe de coșmar a trăit după operația la coloană.

Clipe de coșmar pentru un titular al Universității Craiova: „O lună fără să mă mișc, doar în pat”

și se antrenează cot la cot cu restul lotului condus de Ivailo Petev. Stoperul din Macedonia de Nord are amintiri horror după , neavând voie să se miște.

Acesta a spus că accidentarea la vertebrele din jurul gâtului și clipele de după sunt cele mai grele momente din viața lui. Acesta așteaptă cu nerăbdare să revină la Universitatea Craiova în 2024 și să rezolve problemele lui Ivailo Petev din defensivă.

„De asemenea, sunt foarte fericit că am revenit. Am reușit să fac antrenamente cu coechipierii mei sunt foarte bucuros și sper să continui așa. Cel mai dificil moment a fost prima lună după operație. A trebuit să stau acasă o lună, fără să mă mișc, doar în pat.

Aceasta a fost cea mai dificilă perioadă din viața mea aș putea spune. Mă simt foarte fericit că sunt alături de coechipieri, așa cum am spus. Condițiile sunt perfecte, cred că suntem la cel mai bun hotel din Antalya. Terenul de antrenament este perfect, vremea este perfectă”, a spus Gjoko Zajkov.

Cum arată zi din viața lui Gjoko Zajkov în cantonament: „Vreau să avem succes”

Gjoko Zajkov a povestit cum arată o zi din viața sa în stagiul de pregătire din Antalya pentru suporterii Universității Craiova. Fundașul central își dorește să termine sănătos cantonamentul, iar la sfârșitul sezonului să câștige și un trofeu cu gruparea din Bănie.

„Ne trezim de dimineață, avem micul dejun. Apoi venim în cameră, ne pregătim. După acest moment mergem la sala de forță. Mergem la terenul de antrenament pentru primul antrenament, avem recuperare după primul antrenament. După aceste momente mergem la al doilea antrenament, avem cina și sfârșitul zilei.

Primul meu obiectiv este să fiu sănătos, nu cum am fost în ultimul an. Pe partea fotbalistică vreau să avem succes, nu ca anul trecut. Mi-aș dori să fim în lupta pentru titlu și Cupă. Mi-aș dori să facem ceva măreț. Sunt adversari dificili, dar trebuie să lucrăm mult în cantonament și să fim pregătiți pentru aceste jocuri”, a declarat stoperul.

Cum i-a cucerit Ivailo Petev pe olteni: „Face antrenamentele mult mai interesante”

Ivailo Petev i-a cucerit pe „alb-albaștrii”, iar stilul de antrenamente al bulgarului este pe placul elevilor săi din Bănie. Gjoko Zajkov spune că tehnicianul pune accent pe jocul cu mingea la ședințele de pregătire, iar partea de pregătire fizică este cu totul diferită față de cea de până acum.

„Eu cred că este bine că avem două meciuri tari în acest început de an, deoarece dacă jocul nostru va fi bun, va fi mai ușor în următoarele partide. Lucrăm foarte mult cu mingea, îmi place. Ținem mingeam, lucrăm la posesie. Avem multe jocuri, ceea ce face antrenamentele mult mai interesante. De asemenea, partea fizică este foarte interesantă.

A trecut un an, mă simt ca acasă. Mereu am spus că la Craiova este ca în Macedonia. Stilul orașului, stilul oamenilor, viața aici. În primul rând aș vrea să urez suporterilor un An Nou Fericit, sperăm să fiți alături de noi la fiecare joc”, a încheiat fundașul.