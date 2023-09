Internaționalul Universității Craiova, out până la anul! Pierdere mare pentru olteni. Exclusiv

Gjoko Zajkov, „stâlpul” macedonean din defensiva Universității Craiova, este out până la anul după o accidentare serioasă suferită în preliminariile Euro 2024. nu se va putea baza pe internaționalul transferat de „alb-albaștri” în sezonul trecut, iar FANATIK a aflat verdictul medicilor în cazul jucătorului.

Internaționalul Universității Craiova, out până la anul! Ce s-a întâmplat cu Gjoko Zajkov

Corneliu Papură și-a început al patrulea mandat la Universitatea Craiova după informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Totuși, tehnicianul nu a primit cele mai bune vești la prima ședință de pregătire din Lunca Jiului.

Deși Ștefan Baiaram a reluat pregătirea separat de lotul Universității Craiova, Corneliu Papură a primit o veste groaznică încă din prima zi de la revenirea la gruparea din Bănie. Din informațiile FANATIK, Gjoko Zajkov s-a accidentat la echipa națională a Macedoniei de Nord și a fost operat zilele trecute.

Site-ul nostru a aflat în exclusivitate că a suferit o accidentare la nivelul vertebrelor din zona gâtului șia fost operat de urgență după partida Malta – Macedonia de Nord. Deși nu a existat o fractură, Gjoko Zajkov a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

Gjoko Zajkov va rata cel mai probabil următoarele două luni de antrenamente ale Universității Craiova și riscă să nu mai prindă minute în tricoul „alb-albaștrilor” în 2023. Accidentarea internaționalului l-a forțat pe Laurențiu Reghecampf să îl treacă pe Vladimir Screciu în centrul apărării oltene cu Sepsi OSK.

Războiul din Ucraina l-a adus pe Gjoko Zajkov la Universitatea Craiova: „Am crezut în Dumnezeu”

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în Ucraina de la declanșarea războiului. Acesta a ajuns la Universitatea Craiova în această iarnă și a devenit titular de bază la formația din Bănie.

„Mă simt foarte bine la Craiova, mă simt de parcă aș fi de mai mult timp aici. Totul este perfect, băieții m-au acceptat foarte bine și totul este ok. Campionatul este la un nivel foarte bun și în partidele cu FCSB și CFR Cluj am arătat bine, sper că vom urca cât mai sus în clasament cu Universitatea Craiova.

În anul trecut am jucat și în Bulgaria, dar și în campionatul ucrainean. Am fost acolo pe vremea războiului, a fost foarte stresant în fiecare zi. Am stat și într-un oraș cu colegii de la echipă în care nu era război. În fiecare zi era foarte mult stres, când auzeai sirenele…

La fel au fost și momentele în care am jucat în Kiev, au fost momente stresante. Întotdeauna am crezut în Dumnezeu și că ceva trebuie să se întâmple cu mine, indiferent dacă sunt pe stradă sau în război și se va întâmpla, deci am crezut în asta”, a spus Gjoko Zajkov.

