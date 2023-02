Clipe de panică la America Express. Unui concurent i s-a făcut rău: “Nu mai pot să respir ca lumea”

Un concurent a trecut prin clipe de panică în noua ediție America Express. Lui Nelu Cortea i s-a făcut rău chiar în timpul unei probe. Coechipierul său, Cătălin Bordea, s-a speriat și nu a știut cum să reacționeze.

Clipe de panică la America Express. Nelu Cortea s-a simțit rău

Aflat în Columbia, în drumul către una dintre misiunile din Bogota, a simțit că i se face rău și a fost nevoit să se oprească pentru câteva minute. În acel moment, coechipierul său, Cătălin Bordea, s-a speriat.

Concurenții de la America Express abia au ajuns în capitala Columbiei, iar de la primele ore ale dimineții au făcut un test de cunoștințe. Ulterior, aceștia au avut ca misiune de memorat un exercițiu de dicție în limba spaniolă, în timp ce erau la o petrecere dintr-un autobuz numit Chivas. Petrecerea a fost una reușită, ceea ce a făcut ca învățarea să se dovedească a fi destul de dificilă.

Următoarea misiune a concurenților a fost de a le spune glume localnicilor și de a le face poze în timp ce se amuză pe cinste. Cei care s-au descurcat cel mai bine au putut porni rapid către următorul punct de pe hartă, care i-a dus la o fermă de porci, unde au avut parte de o provocare neașteptată.

Lui Nelu Cortea i s-a făcut rău chiar pe drumul către fermă. În timp ce urca un deal, actorul de stand-up comedy a început să gâfâie și să simtă că nu mai poate respira bine, așa că s-a oprit.

“Ce naiba am, că de vrei 3 zile nu mai respir ca lumea”, a spus acesta pe drum, în timp ce se afla în spatele colegului său de echipă, care l-a privit panicat. “Stai un pic aici, că nu mai pot. Nu pot să iau tot aerul”, a continuat Nelu Cortea, după care s-a oprit.

“Nu găseam suficient aer să-mi umplu plămânii”

Ulterior, Nelu Cortea a vorbit despre starea de rău care l-a cuprins în timpul probei. Până acum, concurentul nu a avut astfel de probleme, însă crede că au fost cauzate de efortul prea mare pe care l-a depus. În plus, comediantul suferă și de astm.

“Nu mă puteam liniști, nu găseam suficient aer să-mi umplu plămânii. Eu am astm de nimic, numai că nu e nasol, poate mi se întâmplă o dată pe an. Nu mi s-a întâmplat până acum așa, am fost expus la efort mult mai mare și n-am avut problemă”, a povestit Nelu Cortea la testimoniale, în ediția din 26 februarie a emisiunii, potrivit .

a recunoscut, la rândul său, că s-a speriat atunci când și-a văzut prietenul în această stare. Actorul nu l-a mai văzut așa niciodată și nu a știut ce este de făcut într-o asemenea situație.

“M-am speriat, chiar m-am speriat. Până acum eu chiar nu l-am crezut că are astm. Am crezut că se bagă în față la vaccin, vorbesc serios. Nu l-am văzut niciodată așa. Acuma îmi arăți astmul tău? M-am gândit ca în filme, să îi bag un pix în gât”, a spus acesta.

“Voi vă dați seama cu cine am mers eu pe drum? Eu nu ajung întreg, mă omoară nebunul ăsta, că a văzut el filme cu doctori!”, a glumit Nelu Cortea pe seama colegului său.