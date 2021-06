Anunțul a fost făcut chiar de cântăreață, pe rețelele de socializare. Acesta a distribuit o fotografie în care apare lângă un sicriu.

Tatăl Cristinei Spătar în gât. Vedeta primește o nouă lovitură, după ce și mama acesteia a fost răpusă de aceeași boală.

Clipe grele pentru Cristina Spătar. Tatăl artistei s-a stins din cauza unei boli necruțătoare

„Drum lin spre îngeri, tată… Acolo o vei reîntâlni pe ea…”, a scris artista alături de imaginea de mai sus. face referire la mama ei, decedată cu ani în urmă.

În aceeași postare ea i-a mulțumit pentru sprijin părintelui Ioan Bârgăoanu, protopopul de la Oneşti. Mii de oameni au reacționat când au văzut fotografia.

Fanii au fost empatici și i-au transmis condoleanțe artistei: „Condoleanțe, Cristina! Când părinții nu mai sunt lângă noi rămânem singuri în lumea aceasta. Acum ești doar părinte, copil nu. Dumnezeu să-ți dea multă putere!”

În schimb, au fost și persoane care au ținut să aducă critici diverselor lucruri: purtarea ochelarilor la înmormântare sau chiar postării în sine.

„Condoleanțe…dar oare nu e prea mult să te pozezi așa si chiar să și postezi? De ce trebuie să vadă lumea că suferi? Oare suferința uneori nu e mai bine s-o ținem pt noi si nu s-o facem publică? Chiar nu pot înțelege poza și ipostaza. Ce ai zis? „Fă-mi o poza s-o pun pe Facebook” ? Trist…”, i-a transmis o femeie.

Mama Cristinei Spătar a murit de cancer la colon

Moartea mamei este tragedia care a marcat-o pe viață pe artistă. Femeia s-a stins când Cristina era doar o adolescentă.

„Cea mai mare lovitură a fost când mama s-a îmbolnăvit de cancer. Atunci a fost cea mai mare lovitură, deși nu conștientizam la momentul respectiv. Dacă ar fi fost mama lângă mine, ar fi fostul totul mult, mult mai bine și mai ușor de depășit anumite momente”, a declarat vedeta la o emisiune TV, potrivit

„Cea mai mare lovitură a vieții mele a fost moartea mamei de cancer. Eu am avut ghinionul să fiu lângă ea și să sufăr, sora mea fiind plecată în străinătate. Chestia asta m-a marcat foarte tare,” a adăugat.

În cadrul aceleiași emisiuni, în urmă cu un an, aceasta dezvăluia și că tatăl ei suferă de cancer în gât. Ea cataloga situația ca fiind un adevărat blestem.