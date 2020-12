Clipe grele pentru Gheorghe Turda, după ce a fost infectat cu COVID. Cum va petrece Crăciunul

Se pare că se anunță un Crăciun neplăcut pentru unele vedete din România, care se confruntă cu probleme de sănătate. Gheorghe Turda a anunțat și el că a fost diagnosticat cu COVID.

Interpretul de muzică populară, în vârstă de 72 de ani, a primit recent vestea și, deși familia artistului și-a făcut griji în privința stării sale de sănătate, se pare că acesta se simte bine, iar simptomele nu sunt îngrijorătoare.

Gheorghe Turda are o carieră de succes, care se întinde pe mai multe decenii. Artistul are două fete, pe nume Anca Ioana şi Elena Voichiţa, care i-au dăruit și nepoței. Cântărețul a rămas văduv în urmă cu 11 ani, după ce o boală cumplită i-a răpus frumoasa soție.

Gheorghe Turda va petrece sărbătorile în izolare

Gheorghe Turda a făcut sâmbătă testul pentru coronavirus, iar rezultatul pozitiv a fost aflat ieri. Artistul este de părere că a luat contact cu virusul în urma unei excursii la salină în Prahova.

Din fericire, interpretul de muzică populară nu prezintă simptome grave și se simte foarte bine, menționând că nu există motiv de îngrijorare în ceea ce privește starea lui de sănătate.

,,Am fost foarte răcit, acum sunt mai bine. Medicul mi-a dat antibiotic timp de o săptămână, iar sâmbătă am făcut şi testul de covid şi nu am mai ieşit din casă. Ieri am primit vestea, dar acum sunt mult mai bine. Am răcit şi la plămâni, şi acum se simte în vocea mea. Totuşi, am făcut o formă uşoară, faţă de multe alte persoane. Şi ginerele meu a avut, dar nu cred că am luat de la el, mai degrabă din excursie. Am fost la salină în Prahova şi acolo erau puţine grade. Iniţial, fetele mele s-au speriat, dar acum când au văzut că totuşi sunt mult mai bine, s-au mai liniştit”, a spus artisul.

În continuare, Gheorghe Turda a declarat că este precaut și că va sta în izolare, acasă, timp de 14 zile, pentru a se asigura că nu își pune apropiații în pericol.

,,Acum voi sta în casă timp de 14 zile sau cât va fi nevoie să fiu bine, asta e important”, a adăugat acesta.

Vedetele din România, sărbători în izolare

Soțul și fetița Alessandrei Stoicescu sunt infectați cu coronavirus, iar știrista a decis să se autoizoleze, la rândul ei, chiar dacă testul ei a ieșit negativ. Jurnalista are grijă de familia ei și îi ține la curent pe fanii din mediul online cu privire la starea de sănătate a familiei sale.

„Ziua a treia. Este destul de complicat. Şi Sara, şi Sergiu au testele pozitive. Sara a făcut puţin de febră aseară, un 38 cu 7. Spun asta pentru mamele care mă urmăresc. Alte simptome nu au fost. E mârâită, e somnolentă, febră atunci, în rest n-a mai făcut. (…) Stau aşa, cu mască, ca să pot să am grijă de ei, chiar dacă la un moment dat probabil că şi eu voi fi pozitivă. Sergiu are dureri musculare, febră aseară, seara în general”, a povestit Sandra.

Lucian Ionescu, impresarul vedetelor, a fost și el infectat cu COVID și este internat și intubat la Cantacuzino. Soția sa, Janine, a fost și ea diagnosticată cu coronavirus și este internată la Spitalul Victor Babeş. Vedetele cu care Lucian Ionescu a lucrat și lucrează în continuare i-au urat multă sănătate acestuia.

„Lucian, tătelu – cum ne spunem noi, am toată încrederea în Dumnezeu şi în tine că te vei întoarce acasă SĂNĂTOS! Avem atât de multe de făcut împreună, să ajungem acolo unde mereu ţi-ai dorit pentru drumul carierei mele! Te iubesc enorm!”, i-a transmis tenorul Bogdan Mihai.