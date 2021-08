Coadă de 100 de metri la restaurantul Nusr-Et din Bodrum! Turiștii, dornici să ia masa la una dintre cele mai scumpe locații. Video

Este coadă de 100 de metri la restaurantul Nusr-Et din Bodrum, unul dintre cele mai exclusiviste din întreaga lume. Prețurile acestei locații sunt pe măsură, motiv pentru care este unul dintre cele mai scumpe restaurante la nivel mondial.

În această perioadă, stațiunile din Turcia sunt foarte aglomerate, . În plus, este și una dintre preferatele românilor atunci când merg în concediu.

Coadă de 100 de metri la restaurantul , unul dintre cele mai scumpe din întreaga lume. Sute de oameni așteaptă să ia masa la locația exclusivistă a lui Salt Bae.

Cei care vor să mănânce trebuie să știe că accesul se face doar pe bază de rezervare, locația fiind mereu aglomerată, mai ales în plin sezon estival.

Oamenii au luat cu asalt restaurantul, așa cum se poate vedea în imaginile de mai jos. Chiar și cu rezervare, cozile din fața intrării sunt imense.

Cine vrea să ia masa la restaurantul lui Salt Bae trebuie să scoată mulți bani din buzunar, întrucât prețurile diferă în funcție de felul de mâncare pe care vrei să-l servești.

Dacă garniturile au prețuri ceva mai accesibile (de exemplu, o porție de cartofi prăjiți costă 18 TRY, adică aprroximativ 8.8 RON), nu același lucru se poate spune despre preparatele speciale la grătar, cum ar fi mielul sau vita.

Prețurile felurilor de mâncare ajung la 3.075 TRY (liră turcească), ceea ce înseamnă 1.493 RON, prețul pentru o porție de coaste de vită („Gold Asado Beef Ribs) pentru 6 persoane. Pentru două persoane, prețul este de 1.025 TRY (aprox. 498 RON).

De asemenea, o porție de miel la grătar („Gold Rack of Lamb”) poate ajunge la prețul de 2.025 TRY (983 RON). Nici burgerii nu au prețuri foarte accesibile, cel mai ieftin fiind „Nusr-Et Burger”, care costă 95 TRY (46 RON), iar cel mai scump este „Gold Burger”, având prețul de 550 TRY (267 RON).

Ce spun clienții despre restaurantul Nusr-Et

De altfel, restaurantul are recenzii foarte bune pe TripAdvisor, clienții fiind mulțumiți atât de felurile de mâncare, cât și de calitatea serviciilor. Priveliștea reprezintă un alt avantaj, așa cum au remarcat mai mulți clienți.

„Mâncarea a fost excelentă, serviciul a fost excelent, iar priveliștile au fost excelente. Trebuie să spun mai multe? Vă recomandăm să vizitați!”, este recenzia unei persoane care a oferit calificativul „Excelent”.

În ciuda faptului că cei care trec pragul restaurantului trebuie să aștepte mult până să se elibereze o masă, chiar șo cu rezervare, clienții au fost mulțumiți de vizită.

„Ca întotdeauna CEL MAI BUN !!! a trebuit să așteptăm o oră pentru o masă (chiar dacă aveam rezervare), dar bineînțeles că a meritat”, a scris un alt client pe TripAdvisor.

„Nu puteți veni la Bodrum fără să vizitați acest loc …. Mâncare, servicii și priveliște uimitoare. Merită în totalitate”, a mai scris cineva.

Cine este Salt Bae, fondatorul lanțului de restaurante Nusr-Et

Salt Bae, pe numele real Nusret Gökçe, provine dintr-o familie modestă. Acum este fondatorul unuia dintre cele mai apreciate lanțuri de restaurante din întreaga lume.

Celebrul chef a pornit de jos, lucrând câte 18 ore pe zi timp de câțiva ani pentru a învăța de la cei mai buni, potrivit . După ce și-a deschis prima locație la Istanbul, unul dintre cei mai bogați afaceriști din Turcia a decis să investească în afacerea lui Salt Bae.

Astfel, acesta a deschis mai multe restaurante în întreaga lume, în orașe mari precum Miami, New York, Dubai, Londra sau Abu-Dhabi.

În 2017, Salt Bae a postat un clip pe rețelele sociale în care secționa o bucată de carne și o săra într-un mod inedit. Acesta lăsa sarea să cadă pe antebraț, după care ajungea pe carne.

Bucătarul a câștigat imediat admirația vedetelor, care și-au dorit să guste fripturile celebre ale lui Salt Bae. Printre aceștia se numără Rihanna, Leonardo DiCaprio și Al Pacino, alături de alte nume importante.