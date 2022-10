Coaliția vrea să impună prețul la energie până la alegeri. „O trăncăneală populistă. Nu mai vine nimeni să investească aici”

Liderii coaliției par tot mai aproape de o decizie privind plafonarea prețurilor la energie electrică, o măsură care ar trebui să fie în vigoare timp de doi ani, adică până după alegerile din 2024, însă o măsură care ar putea să dea peste cap întreg sectorul energetic.

Plafonarea prețului la energie, până la alegeri

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la începutul acestei săptămâni că își dorește ca prevederile ordonanței pentru reglementarea prețurilor la energie să fie prelungite până în anul 2025, susținând că Guvernul așteaptă acum să vadă ce decizie se va lua la nivelul UE. „Eu îmi doresc ca această ordonanță totuși să o prelungim pe doi ani de zile până în 2025 și mențin părerea că trebuie căutată o soluție de reglementare. Tocmai de aceea v-am anunțat că nu ne grăbim ca să așteptăm, poate la Comisia Europeană vine o soluție de reglementare la fel, pe doi ani”, a spus liderul PSD, într-un interviu pentru EuropaFM.

Miercuri, informațiile pe surse din cadrul coaliției sugerau că , de 0,8 lei pentru consumatorii casnici până la pragul de 255 de kWh și de 1 leu peste acest prag, plus 1,3 lei pentru consumatorii industriali. Decizia finală ar urma să fie luată într-o ședință programată luni. Această măsură a fost propusă de către liderul UDMR încă din luna martie, și a fost susținută de către PSD în ultimele luni. „Eu am propus asta din martie, dar nu a fost acord în Coaliție”, a declarat la Digi24, Kelemen Hunor.

Este ignorată problema de fond

Peste 5.000 de sindicaliști au protestat joi în Piața Victoriei, cerând creșterea salariilor și a pensiilor dar și reducerea costurilor de trai, într-un semn tot mai clar al presiunii sociale la care este supusă actuala coaliție de guvernământ. „Preţurile la energie, alimente şi alte produse esențiale cresc în spirală la niveluri care trimit milioane de lucrători în sărăcie, în timp ce companiile din energie au profituri record”, au transmis sindicaliștii Cartel Alfa.

În mod cert, plafonarea prețurilor la energie ar conduce la diminuarea acestei presiuni, în special în cazul în care această măsură ar fi implementată pe o perioadă de doi ani, adică exact după cele patru rânduri de alegeri din 2024. Însă, experții din domeniul energiei sunt de părere că această plafonare ar avea exact efectele celebrei OUG 114 din perioada Dragnea, care obliga producătorii de gaze să vândă ieftin unor industriași aleși pe sprânceană și punea o taxă generalizată de 2% din cifra de afaceri în energie, ordonanță care a blocat din 2018 marile investiții din domeniu, precum exploatarea gazelor din Marea Neagră.

Ana Otilia Nuțu, expertă în cadrul EFOR, este de părere că în actuala formă, această plafonare va avea exact același efect și va lăsa România în exact aceeași problemă, lipsa de energie pe piață, în momentul în care se va încerca ridicarea acestui plafon și revenirea la o piață liberă.

„La noi se gândesc să facă ce au făcut practic în Ordonanța 114. Acum însă, spre deosebire de acum câțiva ani, importăm din ce în ce mai multă energie. Ce faci cu energia importată? La noi sunt foarte multe probleme cu ordonanța așa cum e ea acum, nu știm ce modificări vor să facă, s-ar putea să vină cu această prostie, să reglementeze prețul, și atunci putem să punem cruce oricărei investiții în sistemul energetic.

Ei vor practic să oblige producătorii să vândă la un anumit preț, dar numai că o să ai problema că nu-ți mai investește nimeni. Problema structurală este că e mai puțină energie în piață decât e cerere. Și tu dacă tocmai prin asta blochezi investițiile, cum o să-ți crească cantitatea de energie disponibilă peste doi trei ani ca să rezolvi problema de fond? Adică o să ne trezim că nu se face nicio investiție și peste doi ani, când vor încerca să ridice plafonul, ne vom trezi exact în situația de astăzi. Dar nu e problema lor pentru că asta va fi după alegerile din 2024. E o trăncăneală populistă fără nicio bază”, a declarat, pentru FANATIK, Otilia Nuțu.

De altfel, și ministrul energiei, Virgil Popescu, care până acum s-a opus acestei măsuri, a criticat voalat miercuri seară, într-o intervenție la Digi24, ideea acestei plafonări amintind exact de efectele OUG 114.

„Faptul că a apărut în decembrie ordonanţa 114 toxică, care a blocat toate investiţiile în energie electrică şi în gaze naturale, asta nu înseamnă că a fost o reglementare bună, a fost o reglementare care ne-a blocat investițiile. Gândiți-vă că legea off-shore a fost blocată, investițiile în Marea Neagră au fost blocate în urma acestei ordonanțe. Gândiți-vă ce ar fi însemnat să avem gaze naturale din Marea Neagră, investiții 2018 și gaze extrase în 2022”, a spus ministrul liberal.

Otilia Nuțu subliniază însă că o plafonare a prețului energiei în contextul în care România importă între 10 și 20% din necesar, rămâne de văzut în contextul reducerii consumului, țara noastră se va afla într-o poziție extrem de dezavantajoasă față de exportatorii externi în condițiile în care aceștia pot impune orice preț.

„Singura formă în care ar putea-o face este să ajungă la modul în care era reglementată piața gazului acum zece ani. Aveai 70% producție internă, 30% import, pe acesta nu-l reglementai că nu aveai cum, și făceai un fel de coș, și rezulta un preț mediu ponderat.

Problema cea mare era că în momentul în care făceai chestia asta importatorii puteau să crească prețurile infinit pentru că știau că răspunsul statului român va fi să scadă prețurile la producția internă și atunci ești într-o situație mai rea decât cea de monopol. În monopol trebuie să aibă grijă să nu depășească un anumit preț pentru că-și omoară cererea, în condițiile astea, când statul ar trebui să manipuleze prețurile interne pentru a ține prețul mediu constant asta înseamnă că ei pot să crească oricât pentru că statul își va omorî producția internă”, a mai precizat, pentru FANATIK, Ana Otilia Nuțu.

Aceasta a amintit și de faptul că în urmă cu două săptămâni Guvernul Ciucă a emis o ordonanță prin care a dispărut din marile magazine de bricolaj și de pe piețele din județele din țară acolo unde prețul real depășește plafonul impus.

„Unde au mai reglementat ei prețurile la energie? Au reglementat prețul la lemn. Care a fost rezultatul? A dispărut lemnul de pe piață. Ăsta e unul din motivele pentru care nu se fac investiții, deși toată lumea uitându-se la piață își dă seama că acum este momentul. Ei se tem că va veni unul ca Ciolacu și o să pună prețuri reglementate, și atunci ei trebuie să fie nebuni să facă investiții în acest context. Ăștia bat câmpii și de fapt aruncă cu chestii populiste. Mi se pare că în acest moment nici nu contează dacă PSD-ul sau AUR sunt la guvernare, pentru că exact cu același populism aruncă”, a subliniat Otilia Nuțu.

O măsură care va afecta întreaga economie

Și profesorul de economie Bogdan Glăvan este de părere că o măsură de reglementare a prețului energiei va descuraja investițiile în sectorul energetic și deci orice posibilitate de eliminare a cauzelor structurale ce au dus la creșterea prețurilor. „Investitorii au nevoie de un orizont predictibil, de stabilitatea legilor. Nimeni nu deschide o rafinărie dacă nu va avea cui să vândă benzina peste 10 ani. Nimeni nu se apucă să prospecteze, să mărească producția dacă reglementările actuale îl descurajează. Ar trebui să de-reglementăm, cum au făcut americanii în anii 1970-1980 și să primim cu prietenie orice investiție, să anulăm barierele și taxele aberante din calea lor”, a susținut acesta.

Potrivit acestuia noua idee a liderilor coaliției de a modifica ordonanța în sensul plafonării prețurilor pentru toți consumatorii arată că de fapt guvernanții nu și-au dat seama că tocmai marii consumatori din industrie și IMM-uri se vor găsi în imposibilitatea de a face față prețurilor din piață, și că practic efectele creșterii prețurilor la energie se vor resimți astfel într-un nou val de scumpiri.

„În momentul în care o să existe acest plafon, atunci cu siguranță se rezolvă problema asta la nivelul companiilor, la nivelul marilor consumatori din economie, pentru că practic ei au fost loviți prin ordonanța din septembrie. Pentru marea majoritate a cetățenilor această măsură nu va avea niciun efect, pentru că ei și acum au un preț plafonat, dar la companii și IMM nu mai exista, decât în proporție de 85%. Pentru hipermarketuri, pentru centrele comerciale, pentru fabricile, fabrici de automobile de exemplu, și asta arată în sfârșit cât le vine mintea că pă urmă, adică într-un târziu, au realizat că ordonanța din septembrie este o nebunie”, a declarat, pentru FANATIK, Bogdan Glăvan.

Potrivit acestuia însă soluția plafonării poartă o serie de riscuri majore, de a denatura relațiile dintre furnizori și producători, între importatori și furnizorii din țară, în special în contextul în care România importă un procent semnificativ de energie. În opinia acestuia o soluție mai simplă ar fi fost ca statul să acționeze pe piață asupra prețurilor la energie prin companiile de stat producătoare de energie.

„E normal să spui că pui un plafon dar Hidroelectrica vinde în continuare cu 25 de bani kWh, care e sensul? Este aberant. De ce Nuclearelectrica nu vinde și ea cu 50 de bani și vinde cu 2 lei? Asta este întrebarea care trebuie pusă. Soluția este să ai o politică de stat în domeniul energiei și nu să vii cu o măsură generală ale cărei efecte sunt mult mai ample și care descurajează investițiile străine. Până la urmă costurile de producție nu s-au modificat atât de mult față de anul trecut. Deci este o chestie ce ține de bucătăria internă a statului.

Statul poate să acționeze asupra propriilor companii să ofere energie la un preț mai mic. Să vină cu oferte pe burse și gata. Adică să influențeze prețul prin mecanismul pieței. E ca și cum am pune noi acum un plafon de 3 lei la mere când de fapt ne costă 1 leu să producem aceste mere, dar mult sub merele din Polonia care sunt 5 lei. Atunci consumatorul va fi frustrat pentru că va mânca doar mere românești, care nu-i vor ajunge și în continuare marii câștigători vor fi producătorii români de mere, căci ei vor face profit de 2 lei la fiecare leu investit. Adică statul care are toate livezile de meri. Dar el poate să vină și să spună că vine la 1,5 la 2 lei și să scadă astfel prețul la mere și să aibă bani de noi investiții”, a subliniat, pentru FANATIK, Bogdan Glăvan, profesor de economie la Universitatea Româno-Americană.

România se uită spre Europa

De altfel, autoritățile române au recunoscut că principala grijă acum a fost legată de companiile din industrie și marii consumatori de energie. Ministrul economiei, Florin Spătaru a declarat joi la Digi24 că problema prețurilor la energie este o problemă strict europeană iar industria riscă să iși piardă competitivitatea.

„Companiile au tras semnale că își pierd competitivitatea din cauza prețurilor la energie. Trebuie să ne asigurăm că acestea vor reuși să aibă energie la prețuri competitive”, a spus oficialul care a subliniat că în țara noastră companii din industria chimică, producătorii de oțel, aluminiu fie și-au redus deja producția sau au închis o parte a acesteia.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care liderii UE se reunesc joi și vineri la Bruxelles pentru un summit unde o temă centrală va fi și piața energiei. Tema plafonării prețului la gaz a fost discutată în zilele recent, Comisia venind cu un set de propuneri vagi, însă este o măsură pe care România o susține alături de alte 14 state.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă susține că o astfel de politică nu are sens pentru țara noastră. „Marile întrebări sunt pentru România: De ce să semneze România o astfel de scrisoare, având în vedere că are cea mai mare acoperire cu gaze din producția internă dintre toate țările Europene care consumă gaze? De ce să-ți plafonezi prețul gazelor naturale din producția internă (plafonare care s-a realizat de anul trecut pentru gazelle vândute populației), care în situația de criză a gazelor din Europa în această iarnă – de altfel foarte probabilă – vei fi pus în situația să le exporți în alte țări?

De ce să semnezi o astfel de scrisoare de plafonare a prețului gazelor din producția internă, care sigur va creea penurie de gaze din import și fără de care România în zilele geroase nu are cum să asigure gazele în mod continuu la toți consumatorii non casnici?”, arată acesta.

Ana Otilia Nuțu este de părere că în contextul scăderii accentuate a prețului gazelor din ultima perioadă cel mai probabil la nivel european nu se va ajunge la niciun acord în condițiile în care oricum propunerile Comisiei nu sunt deloc clare.

„La nivel european nu s-a decis nimic, fiecare înțelege altceva din termenul ăsta (plafonare- n.red) așa că în acest moment nu se înțelege nimic. Nici măcar din ce a propus Comisia nu se înțelege foarte clar ce anume au de gând, se gândesc să găsească niște referințe de preț pe care să le publice de fapt, și se gândesc să fapte, dar asta este doar un singur paragraf și nu se înțelege cum s-ar putea face asta, să facă niște coridoare flexibile pentru prețurile de vârf în bursa ca să nu mai existe acele spikuri de prețuri. Dar asta este foarte neclar cum s-ar putea pune în aplicare chestia asta.

Adică, ce faci dacă cumpărătorul a și vânzătorul b să înțeleg între ei la un anumit preț, și prețul acela nu se încadrează în coridorul ală flexibil, ce faci, interzici tranzacția? Deci nu cred că se va ajunge la vreo înțelegere pe subiectul ăsta și se vorbește foarte mult aiurea, mai mult ca să dea un semnal politic. Oricum dacă ne uităm așa un pic la prețurile din piață vedem că l-au căzut foarte mult, deci cred că trăncăneala asta o să mai dureze un pic, după care ne vom potoli, sper eu. Va fi discutabil ce o să se întâmple în primăvară când toată lumea o să începe să alerge după gaz, acolo va f o discuție importantă, și cred că se va discuta mai mult despre achiziții în comun, decât despre un plafon de preț”, a declarat Ana Otilia Nuțu pentru FANATIK.