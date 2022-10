Penuria, riscul plafonării prețului la lemnul de foc. „Va apărea o piață alternativă cu prețul corect sau plata la plic”

Spre deosebire de compensarea prețului la energie, acolo unde statul compensează producătorii până la valoarea de piață, în cazul lemnului de foc Guvernul a impus prețul maxim de 400 de lei mc, cu TVA inclus.

Riscurile plafonării prețului la lemn

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat miercuri că Guvernul a plafonat prețul lemnului de foc la 400 de lei pe metru cub, subliniind că în țara noastră circa trei milioane de gospodării depind de această resursă pentru încălzirea în sezonul rece. „Este o decizie așteptată de peste 3 milioane de oameni. De fapt, sunt 3 milioane de gospodării care folosesc lemnul de foc. În acest sens, vom decide ca prețul la lemnul de foc să fie plafonat la 400 de lei pe metru cub, la 1.500 de lei pe tonă la brichetele de lemn și la 2.000 de lei la peleți. Prețurile includ TVA”, , subliniind că s-a luat decizia ca prețul plafonat să fie scăzut de la 500 la 400 de lei.

Ministrul mediului Tanczos Barna a transmis în conferința de presă de după ședința guvernului că prețul plafonat se aplică la tocătura provenită din lemn, rumeguș și resturi de lemn

„Am aprobat această ordonanță de urgență prin care prețul la lemnul de foc, tocătură provenită din lemn, rumeguș și resturi de lemn se stabilește la 400 de lei pe metrul cub cu TVA inclus, respectiv la brichete se stabilește un preț maxim de 1.500 de lei pe tonă cu TVA inclus. Și la pelete/peleţi, în funcţie de cine cum folosește terminologia, terminologia oficială este pelete, maximum 2.000 de lei pe tonă cu TVA inclus.

Aceste creșteri sunt generate, pe de o parte, de situația internațională pe piața lemnului. Creșteri similare se constată pe toate piețele europene. Ne influențează în mod negativ și războiul, pentru că am avut cantități uriașe de lemn importate din Ucraina și această incertitudine a afectat inclusiv piața națională”, a spus ministrul mediului.

Oficialul UDMR a precizat că ordonanța de plafonare, care se aplică până în luna martie a anului viitor, nu include o compensare a producătorilor în cazul în care cererea de pe piață ar duce acest preț peste valoarea impusă prin OUG.

„Prețul plafonat este preț final la consumator. Se referă la toți comercianții, toți agenții economici sau toate persoanele fizice care vând lemn de foc. Este prețul final. Se referă la toți cei care vând lemn de foc. Nu există în momentul de față o propunere de compensare. Este doar plafonarea prețului”, a subliniat Tanczos Barna.

În nota de fundamentare a acestui act legislativ, pentru producători, iar costurile de producție sunt fixe, iar acest lemn ajunge pe piață cu prețuri între 60 și 543 de lei. Totuși autoritățile subliniază că în rețelele de bricolaj prețul metrului cub de lemn a ajuns la 700 de lei.

„Trebuie avut în vedere că pentru administratorii/deținătorii de fond forestier, producătorii de lemn de foc/masă lemnoasă cu destinația lemn de foc, produsul este unul secundar, iar costurile de producție constau în fracția aferentă de costuri legate de serviciile silvice din anul de producție și de costurile de recoltare. Acestea

nu sunt semnificative și permit acestora să comercializeze lemnul de foc/masă lemnoasă cu destinația lemn de foc cu prețuri cuprinse între 60 lei/mc și 543 lei/mc. Însă în prezent, în rețelele de bricolaj/revânzători au fost înregistrate prețuri care depășesc 700 lei/mc”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței.

Fixarea prețului are ca efect penuria

Modul în care Executivul a decis plafonarea prețului la lemnul de foc a atras critici și din partea opoziției dar și a specialiștilor în economie. Fostul premier, Ludovic Orban, a susținut că riscul principal al acestei decizii, prin care efectiv nimeni nu mai are voie să vândă lemnul de foc la un preț mai mare decât cel impus de Guvern, este să asistăm la o penurie și la apariția unei piețe negre a lemnului în condițiile în care prețul impus de guvern este sub prețul pieței în acest moment.

„Nu se prevede niciun mecanism de compensare între prețul stabilit administrativ și prețul de pe piață. Cine a fost prevăzător și și-a făcut aprovizionarea cu lemne pentru sezonul rece până acum la prețul pieței nu beneficiază de OUG și rămâne pe post de fraier.

Pe cei care nu și-au luat lemne până astăzi și care se așteaptă să cumpere lemnele de foc la prețul maxim stabilit de guvern îi previn că această măsură va crea o penurie de lemn de foc pe piață. Că vor găsi foarte greu lemn de foc la acest preț, care este sub prețul pieței, pentru că cei care comercializează acest produs vor ieși în pierdere dacă vând la prețul impus de guvern. Iar rezultatul va fi contrar a ceea ce promite guvernul. Se va dezvolta o piață neagră în care lemnul se va vinde la prețuri mai mari chiar decât prețurile la care s-a vândut lemnul până acum”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Ludovic Orban.

Cristian Păun, profesor de economie la Academia de Studii Economice, este de părere că, dacă ținem cont de modul în care statul român a compensat producătorii de energie electrică, unde statul nu a plătit sumele promise, nici nu contează că această plafonare a prețului lemnului de foc.

„În general, fixarea prețului unui produs în afara pieței are ca efect penuria, mai ales atunci când calculul pe care îl face guvernul și impune un astfel de preț este departe de ceea ce înseamnă costuri, sau departe de ceea ce înseamnă alte alternative pe care le ai pentru bunul pe care tu-l vizezi prin plafonare.

În momentul de față va apărea o piață alternativă în care prețul va fi prețul corect sau va apărea această plată în plic a lemnului, adică scriem pe factură 400 de lei, dar tu-mi dai 500, existând o plată informală de 100 de lei, pentru că până la urmă omul care vrea să se încălzească va trebui să găsească lemn și va fi, în condiții de frig, dispus să plătească prețul pieței și nu prețul plafonat. Asta dacă la acest preț nu găsește lemn și deci va fi nevoit să liciteze până la prețul la care este dispus să-l dea”, a declarat, pentru FANATIK, Cristian Păun.

Ordonanța Guvernului specifică că nerespectarea prevederilor constituie contravenție și se pedepsește cu amenzi între 3.000 de lei și 5.000 de lei. Economiștii subliniază însă că aceste costuri de aplicare a normei sunt practic prohibitive și că poliția nu are cum să stea să păzească fiecare colț de stradă.

Mai mult, la fel ca și în cazul plafonării prețurilor la energie, această măsură nu îi vizează exclusiv pe cei nevoiași, adică pe cei care au cea mai mare nevoie de acest ajutor financiar din partea statului.

„Nu o să avem polițist care o să stea la fiecare colț de stradă, deci vor scăpa mulți printre degete și, doi, până la urmă ideea era să vedem care sunt acele clase sociale vulnerabile, acele case care într-adevăr nu-și pot permite să plătească lemnul de încălzire. Asta pentru că nu e chiar corect ca noi să plafonăm lemnul de foc pentru unul care are vilă pe Valea Prahovei. De ce ai face așa ceva până la urmă? Sau de ce am plafona prețul lemnului pentru o pensiune turistică ce face profit și afaceri? Statul trebuia prin instituțiile pe care le are să facă stocuri de lemn de foc și pe care să le acorde acelor familii nevoiașe care într-adevăr au nevoie și se bucură la o căruță de lemne turnată de către RomSilva în fața porții”, a mai declarat, pentru FANATIK, profesorul Cristian Păun.