Codin Maticiuc, fotografie emoţionantă cu fetiţa sa. “Ne-am creat o legătură mult mai puternică!”

Codin Maticiuc a transmis un mesaj emoționant pe final de an, vorbind despre partea plină a paharului a lui 2020, în ciuda faptului că acesta a fost puternic marcat de pandemia de coronavirus. Omul de afaceri a vorbit despre acele lucruri pe care le va ține minte toată viața.

Craiul de Dorobanți i-a mulțumit anului care se va încheia în curând pentru momentele frumoase petrecute alături de cei dragi, în special lângă fiica sa, Smaranda, care a început să spună primele cuvinte în ultimele luni. De altfel, juratul de la Masked Singer România a mărturisit că a auzit „tată” recent.

Autorul cărții „Consumatorul de suflet” s-a implicat în ultimele luni și în proiecte de suflet, lansând campania „#spitalepublicedinbaniprivați” prin intermediul căreia a reușit să readucă zâmbetul pe buzele multor copii diagnosticați cu cancer sau alte boli grave.

Codin Maticiuc, mesaj de mulțumire. Ce a apreciat omul de afaceri anul acesta

De asemenea, Codin Maticiuc este încântat de toate proiectele personale sau de afaceri pe care le-a dus la bun sfârșit în 2020, aducând în discuție filmul „Miami Bici”, cât și producțiile „9 Povești de Dragoste” și „Ură în Izolare”, lansate în plină pandemie de coronavirus.

„Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru 2020. Știți ce spun, anul ăsta plin de viruși, boli, restricții, sărăcie amplificată, absenteism la singurele alegeri care contau cu adevărat, morți prematuri din jurul nostru.

Da, de anul ăsta vorbesc, pentru el vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu. Anul ăsta fetița mea a spus pentru întâia oară «tata».

Anul ăsta am scos Miami Bici în cinematografe și (deși am avut doar trei săptămâni până când virusul momentului ne-a închis) am reușit să înregistram cele mai mari vânzări de bilete din istorie, învingând filme care au avut trei-patru luni de rulaj.

Imediat, Miami Bici a intrat pe Netflix România ținându-le companie românilor într-o nemeritată izolare și poate aducându-le și câteva zâmbete.

Anul ăsta am petrecut cu fetița mea muuult mai mult timp decât aș fi putut petrece într-un an non-pandemic și plin de treabă. Ne-am creat o legătură mult mai puternică pe care nimeni nu ne-o poate lua.

Anul ăsta am filmat și am lansat la ProTv show-ul Masked Singer România care a fost una din cele mai tari experiențe din viața mea și pentru care nu îi mulțumesc doar lui Dumnezeu, ci și oamenilor care au avut încredere în mine Marcel, Răzvan și Dana, dar și colegilor mei Ana, Inna și Horia. A fost magnific și nu se putea fără voi!

Anul ăsta am fost cu fetița mea la mare. Anul ăsta, toată familia mea s-a îmbolnăvit de gripa «momentului» și totuși nimeni nu a avut o formă gravă și am trecut toți cu bine și ușor peste asta.

Anul ăsta am fost cu fetița mea la munte.

Anul ăsta am jucat în două filme filmate în plină pandemie: 9 Povești de Dragoste și Ură în Izolare de Dan Chișu, film făcut în izolare așa cum îi spune și numele și filmat de fiecare din noi cu telefoanele mobile (îl găsiți pe HBO GO) și filmul spaniol Dos Vacas y una Burra în regia lui Jesus del Cerro, primul meu film jucat în spaniolă complet și-n care am avut plăcerea să joc alături de Miguel Angel Munoz, Pablo Puyol și Esmeralda Pimentel.

Anul ăsta fetița mea și-a făcut pentru prima dată ghetuțele de Moș Nicolae.

Anul ăsta am reușit să demarez #spitalepublicedinbaniprivati prin renovarea secției de hematologie pediatrică de la Fundeni, construcția de băi în saloane și să donez în același timp un milion de măști de unică folosință pentru același spital.

Am reușit să obțin un număr de sms pentru a putea să vă am alături în această inițiativă. Anul ăsta fetița mea a fost sănătoasă.

Cred că trebuie să mulțumim pentru orice, cât de mic și să fim recunoscători, dar dacă privesc în urmă la acest an zic că n-a fost puțin lucru ce am reușit așa că îi mulțumesc lui Dumnezeu mai abitir! Mulțumesc, Doamne și fă Tu ce crezi și cu 2021!”, a scris Codin Maticiuc pe pagina de Facebook, alături de o fotografie cu fiica sa.