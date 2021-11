Codin Maticiuc face film despre Nuțu Cămătaru! Mihai Bendeac îl joacă pe interlop: ”A acceptat”

Prietenia dintre Mihai Bendeac și Codin Maticiuc nu mai este un secret pentru nimeni, cei doi colaborând nu doar în plan profesional, ci și în cauzele umanitare în care sunt implicați, precum cele pentru dotarea spitalelor românești.

Acum însă, amiciția dintre cei doi duce la o nouă colaborare: povestea vieții lui Nuțu Cămătaru, rolul din filmul pe care îl are în pregătire urmând să fie jucat de actorul Mihai Bendeac

Codin Maticiuc l-a convins pe Mihai Bendeac să joace rolul lui Nuțu Cămătaru

În exclusivitate pentru FANATIK, cu o zi înainte de lansarea oficială a cărții biografice a lui Nuțu Cămătaru – ”Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru” – Codin Maticiuc a vorbit despre filmul pe care îl pregătește pe acest subiect.

”Am vorbit, principial, așa i-am zis: `Băi, te văd un Nuțu tânăr`. Și mi-a spus că i-ar plăcea, i se pare challenging un asemenea personaj”, ne-a spus, în exclusivitate, Codin Maticiuc.

Și, chiar dacă, încă, nu are fixat un moment în care să se apuce de producția propriu zisă a filmului dedicat vieții lui Nuțu Cămătaru, Codin Maticiuc este liniștit că are, practic, actorul care va interpreta rolul principal.

”În principiu, Bendeac a acceptat”, a mai spus, pentru FANATIK, în prezența ”subiectului”, controversatul lider al grupării Cămătarilor din sectorul 5 al Capitalei.

Codin Maticiuc, carte controversată despre Nuțu Cămătaru

”Am realizat că este un subiect prin 2014 când, aflându-ma la Miami, pe prima pagină a ziarului Miami Herald era Nuțu Camataru. Abia în 2017 am găsit o cunoștință comună care m-a dus la Nuțu. Am reușit să-l conving să mă lase să îi aflu povestea. 5 ani de zile am stat pe lângă el de la nunti și petreceri până la închisori.

Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jilava, penitenciarul din Ploiești și la cel din Găești. Am văzut și condițiile generale din penitenciare dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru “Inamicul Public Numărul Unu”.

5 ani de zile. 5 ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotrivă anturajul și dușmanii, poveștile și familia. 5 ani de când am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi. 5 ani de zile în care am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina ca există, narate cu lux de amănunte de leaderul clanului Cămătaru”, a scris, pe contul său de socializare, în descrierea cărții anunțate, Codin Maticiuc.

Când va ieși filmul despre Nuțu Cămătaru

Codin Maticiuc a făcut public faptul că își dorește enorm să producă și, cine știe, chiar să regizeze un film făcut pe baza scenariului scris în cartea lui, ”Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru”.



”Mai am un film. Este cu nume, prenume, subiect și predicat. Il lansez când ajung la 50k abonați așa că dacă îl vedeți pe asta și credeți ca merită, dați un subscribe”, a fost anunțul despr efilmul pe care îl va dedica lui Nuțu Cămătaru. Iar titlul filmului pare deja decis: ”Familia e familie, clanul e clan”.