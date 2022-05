Codruța Filip, avansuri de la Bursucu! Valentin Sanfira: „Și te dădeai prieten cu mine”

Codruța Filip, soția cântărețului Valentin Sanfira a transmis într-o emisiune realizată de Cătălin Măruță, că Bursucu de la Kanal D, i-ar fi făcut avansuri. După dezvăluirea interpretei, Măruță efectiv a fluierat. a avut și el o reacție neașteptată, după ce soția lui a mărturisit acest lucru.

Codruța Filip susține că Bursucu de la postul Kanal D, i-a făcut avansuri

Dezvăluirea făcută de Codruța Filip, că Bursucu i-a făcut avansuri, l-a făcut pe artist să aibă o reacție neașteptată. ”Fir-ai al dra… Și te dădeai prieten cu mine”, a exclamat Valentin Sanfira.

S-au căsătorit în urmă cu aproape doi ani

Cântărețul de muzică populară Valentin Sanfira trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu solista Codruța Filip. Cei doi artiști alcătuiesc un cuplu de aproape patru ani de zile. După ce și-au amânat căsătoria, de mai multe ori, din cauza pandemiei de coronavirus, Valentin și Codruța au ajuns la Starea Civilă în octombrie 2020.

Valentin Sanfira și Codruța Filip au spus ”Da”, pe data de 11 octombrie 2020. Evenimentul a avut loc în Snagov, în aer liber, într-un cadru de vis. Ceremonia a fost una restrânsă din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale de către Valentin Sanfira.

”Am spus DA!”, a anunțat cântărețul de muzică populară pe internet, acolo unde a publicat și mai multe fotografii de la cel mai important eveniment din viața lui.

Solista Codruța Filip, cea care i-a devenit soție lui Valentin Sanfira a arătat superb în ziua în care s-au căsătorit. tânăra cântăreață a purtat o rochie de culoare albă, lungă, mulată, cu o tăietură adâncă pe un picior. Rochia i-a pus foarte bine în valoare Codruței, silueta de vis.

Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au cunoscut pe platourile de filmare

Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii “Teo Show”, de la postul de televiziune al turcilor, Kanal D.

“Atunci când te trăznește, te trăznește, nu mai este nici o șansă, nu am crezut lucrul ăsta niciodată. M-am îndrăgostit de ea într-o secundă și am uitat de tot în acele clipe, nu mi s-a întâmplat acest lucru niciodată, mai ales că eu am mai avut până acum relații și ea știe acest lucru, nu i-am ascuns nimic.

M-am uitat la ea și mi-am zis în gând: ”Doamne, ce fată frumoasă și simplă, așa cum mi-am dorit eu!”. Am stat vreo două luni și un pic de capul ei pentru că s-a lăsat foarte greu. I-am zis la telefon: ”Tu nu înțelegi că o să fii nevasta mea?””, a declarat Valentin Sanfira, la Kanal D.