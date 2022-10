Codruţa Sanfira, criză înainte de nuntă! Creatoarea Cera Mihăilescu: ”Am plâns toate trei, eu, ea și mămica ei”

Codruţa şi Valentin Sanfira şi-au unit destinele în faţa lui Dumnezeu, sâmbătă, 15 octombrie, alături de familie şi de cei aproximativ 500 de invitaţi. În ziua nunții, mireasa a avut două ţinute semnate de Cera Mihăilescu care au făcut senzaţie.

Codruţa Sanfira, situaţie de criză înainte de nuntă: ”Cera, tu îmi vei face rochia de mireasă”

. De la verighete, vestimentația mirilor, până la locațiile unde au avut loc slujba religioasă și petrecerea de după au fost alese cu mare atenție și gândite în detaliu.

Mai puțin, poate, cea mai importantă a piesă din puzzle, respectiv rochia de mireasă, care a fost realizată cu doar trei săptămâni înainte. Cera Mihăilescu, creatoarea ținutei, face primele declarații pentru FANATIK despre rochia care a făcut furori. De asemenea, ne spune de ce au fost necesari aproape 100 de metri de material, dar și care este povestea colaborării lor, cu puțin timp înainte de nuntă.

”Totul a pornit de la `Visul unei nopți toamnă`. A fost colecția mea de suflet care a avut-o model și pe frumoasa Codruța. Îmi amintesc că era un bulgare de fericire printre celelalte manechine. Am iubit-o instant!

Naturalețea ei debordantă a atins apogeul când, pur și simplu mi-a zis: `Cera, tu îmi vei face rochia de mireasă. În trei săptămâni mă mărit! Simplu, curat, cu un zâmbet de milioane. Am acceptat. Prima noastră rochie de mireasă”, a povestit Cera Mihăilescu, creatoare ținutelor de nuntă ale Codruței Sanfira.

Codruța Sanfira voia o rochie simplă, creatoarea de modă avea altă idee

Timpul nu avea răbdare cu creatoarea Cera Mihăilescu care era la prima rochie de mireasă realizată de la A la Z. Codruța și-a dorit ca vestimentația să fie simplă, dar Cera știa că albul și simplitatea sunt cel mai greu de realizat fără de cusur. Nunta se apropia, ținuta prindea contur, dar simțea că lipsește ceva. Așa că, fără prea multe vorbe a avut inspirația de a prinde trandafirii supradimensionali care i-au dat rochiei grandoarea și eleganța pentru care a fost apreciată de toți nuntașii, și nu numai.

”Timpul fugea, ea dădea semne de nerăbdare, până când am pornit într-o lume nouă, romantică, cea a nunților. `O vreau foarte simplă!`, mi-a spus. Am murit… Simplitatea este cea mai grea alegere! Fiecare detaliu se vede intens, nimic nu este ascuns… Într-o mare de alb spumos, creația devine oglindă. La prima probă, a îmbrăcat-o. Îi venea perfect.

Și, totuși lipseam eu din ecuație… Aveam nevoie de ceva din mine! La a doua probă și ultima, fără să bănuiască, cu ace de siguranță am prins `apoteoticii` trandafiri supradimensionați, pe tot spatele fustei, trenei… A plâns! Pur și simplu am plâns toate trei: eu, ea și mămica ei… A fost înălțător. Ne-am declarat o prietenie veșnică”, spune Cera Mihăilescu, pentru FANATIK, vădit emoționată.

Aproape 100 de metri de material pentru ținuta Codruței Sanfira

Pentru realizarea modelul de rochiei stabilit, Cera Mihăilescu a avut nevoie de aproximativ 100 de metri de material, pe care l-a ales cu mare atenție. Trebuia să fie alb, mat, dar să fie și simplu așa cum își dorea miresica Codruța Sanfira.

”Materialul a fost ales, în primul rând pentru superbul alb, mat. Am evitat luciul, taftaua lucioasă, tulul cu granule de cristal. Am ales simplitatea în tot ansamblul său. Peste 30 de metri am folosit la rochie, trandafirii au fost făcuți din tafta mată, 10 metri, iar tulul de pe cap a fost de 30 metri, bineînțeles, croit special”, ne-a mai dezvăluit creatoarea de modă.

Mireasa, petrecere cu două ținute: ”Ai nevoie de o rochie pentru distracție”

Și pentru că totul fusese pus la punct cu prima ținută, a avut o dilemă și mai mare: cu 100 de metri de material nu prea poți dansa și atunci, Cera Mihăilescu, creatoarea de modă, a venit cu ideea de a făuri a doua ținută. Varianta perfectă pentru o seară de vis a fost realizarea unei vestimentații cu pantaloni, evidențiați cu un sacou-rochie. Și pentru că accesoriile fac diferența, o pălărie și niște mănuși lungi au completat perfect compleul.

”`Codruța, cum dansezi?` Ai nevoie de încă o rochie pentru distracție! Și așa a acceptat și a doua propunere a mea, să realizăm încă o ținută, de data aceasta arhitecturală. S-a născut o nouă idee, acea variantă perfectă pentru dans. Au apărut pantalonii într-o manieră couture, evidențiați de un sacou-rochie, alb perfect, finisați de mănușile lungi, extrem de lungi, evident totul de un alb ravisant”, a punctat Cera Mihăilescu.

Cera Mihăilescu, despre Codruța Sanfira: ”Mi-a deschis noi orizonturi”

Ținutele Codruței Sanfira au fost unicat, realizate special pentru cel mai important moment din viața ei. Deși a fost pentru prima dată când a dat formă unei rochii de mireasă, Cera Mihăilescu nu a avut nicio emoție, din contră, spune ea, a simțit un vibe fantastic care i-a deschis noi orizonturi. Iar costurile unor astfel de ținute nici nu mai contează, când provocarea și prietenia sunt cele care te leagă.

”Costuri? Doar iubire. Despre preturi, nu vorbesc. Rochia a fost unicat! Nu am avut nicio emoție că este prima rochie de mireasă realizată de mine. Dimpotrivă, un vibe fantastic! A venit de la sine… Sunt foarte multe doamne care s-au interesat de rochie. Viața este incredibilă. Te ia mereu prin surprindere cu proiecte noi, miraculoase. Este noul meu drum. Clar, mi-a deschis noi orizonturi… Încrederea ei în mine, siguranța că o să-i fac rochia visurilor ei… O conectare desăvârșită între noi două”, a încheiat creatoarea de modă.

