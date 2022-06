Codul Rutier, modificat din nou. Nu mai rămâi pe loc fără permis dacă depășești această viteză

România, lider autoritar la numărul de decese produse în accidente de circulație, își relaxează din noul Codul Rutier.

Parlamentarii modifică din nou Codul Rutier. Nu se mai reține pe loc permisul dacă depășești cu mai mult de 70 km/h limita legală de viteză

În această săptămână, comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților au adoptat mai multe amendamente la Ordonanţa de urgenţă privind .

Printre altele, a fost eliminat articolul care definea comportamentul agresiv, şi anume slalomul printre maşini, pentru care în prezent se reţine permisul 30 de zile.

Cea mai importantă modificare, venită în sprijinul vitezomanilor, prevede că șoferii prinși pe radar cu mai mult de 70 de kilometri peste limita legală de viteză, vor putea conduce cu o dovadă încă două săptămâni.

Așadar, conform noilor modificări, polițiștii nu vor mai putea ridica pe loc permisele acestora.

Bende Sandor, președintele Comisiei de Industrii, a oferit o serie de explicații pentru care se modifică legislația rutieră. Potrivit politicianului UDMR, se dorește ca după întâmplarea unei astfel de fapte situația să nu fie mai gravă și pentru alte persoane aflate în mașină.

”S-a dat posibilitatea ca o faptă dacă totuși s-a întâmplat, să nu agravam situația unor persoane colaterale, cum ar fi familia, copii mici. Cel care conduce ar trebui să-și asume. Copiii din această mașină nu poate să sufere, să aștepte, să stea acolo flămânzi, fără apă.

Am permis de conducere de mai mult de 30 de ani, am condus aproximativ două milioane de kilometri, mi s-au întâmplat și lucruri bune, și mai puțin bune, am plătit și amenzi, am avut și permisul suspendat”, a spus Bende Sándor, deputat UDMR, președintele Comisiei de Industrii, conform .

USR protestează dur față de modificările la Codul Rutier

La mijlocul acestei săptămâni, președintele interimar al USR, , a acuzat ”ipocrizia coaliţiei PNL-PSD-UDMR în distrugerea Codului Rutier”.

Fostul ministru al transporturilor spune că nu e normal ca un șofer care pune în pericol viața mai multor persoane să aibă în continuare dreptul să conducă.

”Cu o mână pretind că vor să înăsprească şi că le pasă de morţii de pe şosele, oamenii din Parlament de la PSD, PNL şi UDMR la unison votează dărâmarea Codului rutier.

Dacă depăşeşti viteza cu 70 km pe oră, curse de maşini prin oraş cu 150 km pe oră, o amendă şi pleci mai departe cu dovada pentru permis. Păi, e normal, un om care pune în pericol, foloseşte maşina ca o armă să plece cu ea de pe loc?”, a spus Drulă, potrivit .