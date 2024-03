Comoara descoperită de doi bărbați din Vrancea. Au anunțat imediat poliția

Cei doi bărbați sunt căutători de comori și au folosit detectorul de metale pentru a da peste această minune îngropată undeva în Vrancea, la Poiana Cristei. Monedele, 151 la număr, se pare că sunt grecești, însă specialiștii le vor analiza atent pentru a stabili proveniența, vechimea și valoarea lor.

Comoara descoperită de doi bărbați din Vrancea și anunțat imediat poliția

”Doi norocoși, unul având legătură cu Poiana Cristei au descoperit în satul Podu Lacului peste 150 monezi ce le estimăm, neprofesionist, ca fiind drahme antice grecești. Încă o dovada ca suntem de peste 2000 de ani”, a scris pe pagina sa de Facebook primarul Vlad Petruș, cal care se mândrește cu această descoperire.

de acest gen, drept dovadă descoperirea de acum un an. Atunci, într-o pădure din România, trei bărbați găseau o comoară cu peste 5000 de monede. Trebuie știut că, potrivit legii, oricine găsește o comoară nu poate să o păstreze, însă în teorie primește o recompensă din partea autorităților.

În principiu un detector de metale nu poate fi cumpărat de oricine, pentru că e nevoie de foarte multe autorizații, însă cei care reușesc să facă acest lucru legal au parte de satisfacție. Drept exemplu comoara găsită acum un an într-o pădure din Bihor, peste 5000 de monede ascunse într-un vas de ceramică.

Raoul Vlad Suta, Silviu Tamas și Ion Vlad sunt cei trei căutători de comori, însă recunosc că au avut nevoie și de noroc. Întâmplarea a fost relatată pe grupul de Facebook al Comunității Arheologilor Amatori din România, acolo unde peste 24.000 de amatori ai comorilor ascunse își împărtășesc poveștile.

datorită lipsei de timp, eu împreuna cu Silviu și Ionuț am pornit duminică spre o zi normală de relaxare și totodată de aventură în pădure, spun aventură datorită insectelor prădătoare. După o mica pauză de masă, pauza a fost una scurtă pentru a lăsa loc de detecție, iar mâncarea a fost îndestulătoare, capota mașinii a fost plină de bunătăți care mai de care, pâine cu maia, slănină, șuncă,jumări,kaizer, ceafă afumată, brânză,legume de sezon roșii, castraveți, ceapă,ardei toate culese proaspăt din gradină în dimineața acelei zile.

Având burțile pline,moleșiți de mâncare, am pornit agale tot mormăind pe drum că nici măcar nu mai avem cum sa ne aplecăm. Totuși ne-am îmbărbătat unul pe altul și până la urmă am reușit să trecem peste faza critică a lenei post ingurgitare.

Pe finalul zilei, la un moment dat, am primit un semnal scurt dar stabil, am pus lopata la treabă,iar când am întors halca de pământ deasupra observ o monedă mică argintie parcă scoasa din buzunar. A urmat și a doua monedă, a treia, iar colegii mei care se aflau în apropiere mi s-au alăturat în perimetru.

Au urmat încă câteva monede la o adâncime mică, urmărirea semnalelor ne-a condus până la urmă la ceea ce părea a fi gura unui vas. Adrenalină la cote maxime. Am efectuat o săpătura perimetrala în jurul obiectului, extrăgându-l cu grijă, împreună cu câteva bucăți de ceramica probabil aparținând vasului. Ne-au dat lacrimile de bucurie, ochii erau căscați de uimire, am uitat pe loc de oboseala, de burțile pline, de căldură și de insecte”, și-au povestit arheologii de ocazie aventura.