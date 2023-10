Compagno, îngândurat după ce a fost schimbat din nou la pauză: „Dacă îmi zice să reziliez, îmi iau bagajele”

Atacantul italian al vicecampioanei României a spus că muncește în continuare și își dorește enorm să marcheze goluri, pentru a-și intra din nou în formă. Acesta a mai spus că dacă i se va cere rezilierea contractului, el își va lua bagajele.

Compagno, îngândurat după ce a fost schimbat din nou la pauză

după ce a fost schimbat din nou la pauză de către Gigi Becali, de această dată în duelul din Cupa României Betano cu Oțelul Galați: „Ghinion. Era un meci foarte greu. Știam de dinainte. A fost un gol superb al lui Alex Băluță, dar ghinion că am luat gol la ultima fază.

Cred că sunt două meciuri în care am luat gol la ultima fază. Poate că următorul meci vom marca la ultima fază. Pentru atacant e ca oxigenul să marcheze goluri.

Sunt perioade în viața unui fotbalist. E important să nu te oprești și să muncești. Nu de vorbe. Am auzit acum de la tine. Știu că patronul are momente așa. Dacă meciul viitor dau gol, e fericit”.

„Eu îmi doresc mereu să mă îmbunătățesc. Dacă anul trecut am dat 21 de goluri, acum vreau să dau 22. Eu vreau să muncesc. Au fost meciuri în care am ratat ocazii. Trebuie să muncesc și să aștept momentul meu.

Toată lumea știe cum e patronul nostru. Nu depinde de mine. Eu muncesc. Dacă mâine vine și îmi zice că mi-a reziliat contractul, eu mi-am luat bagajele. Dacă nu e fericit… Eu controlez ceea ce pot să controlez”, a mai spus Andrea Compagno.

Concluziile lui Alex Băluță după Oțelul – FCSB

Alexandru Băluță a fost autorul unicului gol al , iar acesta a spus ce trebuie să facă el și colegii săi pentru a redresa echipa: „Lor asta le place, să se bată pentru fiecare minge.

Se pare că am avut un meci greu, dar l-am avut din nou în mână. Din păcate n-am reușit și trebuie să mergem înainte să analizăm ce am făcut bine și ce am făcut rău. Nu e ușor, pentru că toate echipele se mobilizează împotriva noastră.

Trebuie să fim atenți la ceea ce avem de făcut înainte pentru că nu ne mai permitem să pierdem puncte, mă refer aici la următorul meci din campionat. Ne așteaptă un derby important, trebuie să fim uniți, mult mai concentrați, să înscriem mai mult”.

„Nu pot spune că lipsește ceva anume, trebuie să învățăm să gestionăm mai bine finalul, pentru că atunci suferim cel mai mult. Nu reușim să fim mai strânși când avem mingea, o pierdem cu ușurință și trebuie să învățăm din aceste lucruri. Atunci când avem ocazii să nu ne mai jucăm, pentru că este al treilea sau al patrulea meci când suntem egalați în minutul 90.

Cred că am și eu experiență, dar n-am vrut să fac acel fault, am fi plecat cu trei puncte în această seară. Îmi asum vina, asta trebuie să facă fiecare, eu sunt prea critic cu mine uneori”, a mai spus Alex Băluță.