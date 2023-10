în etapa a 14-a din SuperLiga. Roş-albaştrii au condus cu 2-0, dar au căzut în ultimele 20 de minute când “lupii” au reuşit să egaleze prin Jair şi Grozav din penalty.

FCSB, Charalambous si Compagno, făcuți praf după 2-2 la Petrolul: “Nu are ADN-ul Stelei”

Valeriu Răchită a pus tunurile pe Andrea Compagno şi . Fostul jucător al Stelei a declarat la FANATIK SUPERLIGA că FCSB a arătat o mentalitate de echipă mică:

“Toată lumea spune că acest FCSB este Steaua. Dar nu are ADN-ul Stelei. Eu am jucat la toate cele trei Stele. Am jucat în 89-90 la Steaua lui Ceauşescu cu marii jucători. A venit Revoluţia, am plecat la Petrolul.

M-am întors în 1996 şi am jucat până în 1999. Deci 1998-1999 înseamnă că nu am jucat nicăieri după ce se spune. Am câştigat un campionat cu Ţiţi Dumitriu, apoi a rămas Mihai Stoichiţă principal, am câştigat şi cu Mihai Stoichiţă.

“Charalambous vorbeşte mult şi nu spune nimic”

Şi am jucat şi 2002-2005. Steaua pe care o ştiu eu mergea să dea golul trei şi patru. Am spus de Charalambous că vorbeşte mult şi nu spune nimic, că este un politician. Eu l-aş sfătui să îşi înfiinţeze Partidul Antrenorilor fără Personalitate.

Pentru că sunt mulţi şi majoritatea au fost pe la FCSB. El ar fi preşedintele. Dar gestul pe care l-am văzut în minutul 92, făcea din mână la Băluţă, că urma să îl schimbe cu Compagno. Iar Băluţă s-a aşezat pe iarbă.

A venit cu mentalitate de antrenor mic, de la o echipă mică. Aşa s-a comportat antrenorul. Eu n-am văzut la nicio echipă Steaua la care am jucat, un atacant care să prindă fundaşul la 20 de metri şi să nu îl dribleze. Compagno a luat-o spre colţ şi a călcat pe minge”, a spus Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Stoichiţă se ia de Ngezana: “De ce să sară acolo? Ce poate să facă la 14 metri de poartă?”

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, a declarat că faultul lui Ngezana în careu este de neînţeles, la o fază care nu crea pericol la poarta roş-albaştrilor:

“E de felicitat Florin Pîrvu. Petrolul a dus de foarte multe ori mingea în careu prin superioritatea benzilor. Aşa a ieşit şi golul egalizator, dintr-o centrare. Nu am înţeles cum s-a dus aşa Ngezana.

M-am uitat şi la Gigi Becali acolo. Are dreptate. De ce să sară acolo? Ce poate să facă la 14 metri de poartă? Probabil din entuziasm s-a dus să sară şi să facă penalty. Dawa… Eu am văzut multe alunecări”, a spus Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

