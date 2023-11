Cine este Mihai Precup, bancherul care va controla cele peste 1.100 de companii de stat. Ascensiunea fulminantă a absolventului de Sorbona

Mihai Precup, secretar de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului şi fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor, a fost numit vineri, 17 noiembrie, în funcţia de preşedinte al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Potrivit deciziei premierului Marcel Ciolacu, publicată în Monitorul Oficial, acesta se va afla la conducerea noii agenții a statului timp de un mandat de patru ani.

Doctor în finanțe, în fruntea agenției ce controlează companiile statului

Mihai Precup a fost numit în luna august , după ce anterior, începând cu martie 2022, timp de un an și șase luni, a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Din iunie 2023 ocupă și un post în Consiliul de Administrație al Băncii Europene de Investiții, acolo unde a mai lucrat între 2012 și 2018 ca analist financiar, fiind chiar consilier al vicepreședintelui băncii europene.

Precup a urmat cursurile ASE între anii 2005 și 2008, iar apoi, până în 2010, a obținut două diplome de master la Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne. Primul, în anii 2008-2009, a fost în finanțe-bănci, iar al doilea în Inginerie Financiară şi Strategie Fiscală. Apoi, timp de opt ani, până în anul 2019, și-a obținut titlul de doctor, cu o teză privind impactul crizei financiare asupra evoluției investițiilor în companiile necotate din Europa Centrală şi de Est, teză susținută în cotutelă la Universitatea Sorbona și Universitatea de Vest din Timișoara.

În perioada studiilor doctorale a fost analist de credite la banca BNP Paribas, apoi au urmat anii la Banca Europeană de Investiții și cadru didactic asociat la două universități din Paris. Între anii 2018 și 2022 a fost administratorul unui fond de investiții din Luxemburg, Progressio Capital Partners, dar și lector la Universitatea din Timișoara. În anul 2015 scria un articol privind necesitatea ca România să aibă o bancă de dezvoltare, deținută de statul român. Guvernul a adoptat actul de constituire al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare a României (BID) joi, 16 noiembrie, cu un capital social de 3 miliarde lei.

În anul 2020 acesta a candidat la alegerile locale (pentru un post de consilier la Primăria Capitalei) și parlamentare (pentru un mandat de senator) din partea partidului Pro România, condus la acea dată de Victor Ponta, în prezent consilier al premierului Ciolacu. Precup era coordonatorul Filialei Sector 1 a partidului lui Ponta. După eșecul în alegeri pasul către administrația centrală are loc abia în martie 2022, când este numit la Ministerul de Finanțe. Din iunie 2023 este numit și în Consiliile de Administrație ale Poștei Române și Băncii Europene de Investiții din Luxemburg.

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, a devenit operațională din luna iulie a acestui an. Această agenție, pentru a cărei înființare România s-a angajat în fața Comisiei Europene și a OECD, va avea puterea de a impune conducerile întreprinderilor publice, în special în cazul celor care nu performează. AMEPIP va funcționa în subordinea și în coordonarea premierului, , de acolo de unde vine Mihai Precup.

Noua agenție va avea un număr de 88 de posturi, însă angajații de aici vor beneficia de o salarizare la nivelul maxim al drepturilor salariale prevăzut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, majorat cu 50%. În ceea ce privește finanțarea agenției, banii vor veni dintr-o cotă de 30% din amenzile aplicate și dintr-un tarif de monitorizare, de până la 0,1% din veniturile totale ale companiilor de stat. La venituri între 80 și 100 de miliarde de lei, atât cât au avut cele peste 1.100 de companii de stat în anul trecut, înseamnă că această agenție va avea un buget de circa 100 milioane lei.

De unde câștigă cei mai mulți bani

Potrivit ultimei declarații de avere, Mihai Precup a încasat 92.000 lei, indemnizația de secretar de stat și alți 1.400 lei de la Universitatea de Vest din Timișoara. Acesta deține două apartamente, ambele achiziționate în anul 2017, pe care le închiriază. Pe primul dintre acestea, de 59 mp, din Arad, a încasat anul trecut o chirie de 9.700 lei. Al doilea apartament, de 50 mp, din Luxemburg, a încasat însă o chirie de 19200 euro, aproape 100.000 lei, mai mult decât salariul de la SGG. Pentru acest apartament a făcut însă un credit în euro, pe 30 de ani, în valoare de 356.225 euro (valoarea menționată în 2020).

În ceea ce privește economiile, acesta are mai puțin de 10.000 lei în conturi, însă menționează aproape 90.000 de euro într-un fond de investiții deschis în 2012 la Banca Europeană de Investiții. Pe lângă acești bani, mai deține circa 12.500 de euro în acțiuni la două societăți de capital privat: Strategic Investment Partners și Progressio Capital Partners, aceasta din urmă fiind societatea unde a fost director și administrator între anii 2018 și 2022.

Progressio Capital Partners activează pe piața din România, iar unul dintre directorii ei este Constantin Toma, cel care a condus Omniasig din anul în care a fost înființată, 1995, principalul acționar fiind Bancorex. În 2005, Omniasig a fost preluată de către Vienna Insurance Group, iar Constantin Toma avea să plece de la conducerea companiei în anul 2011. Înainte de demisia acestuia, a scris că Toma a direcționat o parte din banii companiei de asigurări către omul de afaceri iranian Fathi Taher prin care acestea avea să preia compania GRIRO SA.

Compania, fondată in 1897, produce echipamente și utilaje tehnologice destinate industriilor de procesare petrol și gaze, chimie, energie, etc., însă în ultimii opt ani, firma a fost pe pierdere. Dacă în 2005 compania avea circa 770 de angajați, . Fabrica este amplasată însă pe Calea Griviței, pe un teren de 12 hectare, a cărei valoare imobiliară este uriașă.

Revenind la Mihai Precup, acesta menționează în CV-ul său că a făcut parte din Consiliul de Administrație al GRIRO SA între anii 2019 și 2022. În anul 2022 a încasat pentru această funcție suma de 118.000 lei. În declarația de avere depusă în anul 2020, pentru alegerile din acel an, menționa indemnizația de 2.000 euro net lunar primită de la compania Griro SA. În aceeași declarație de avere menționează că în acel an a lucrat ca director de investiții la societatea Max Ryman Advisory, din Timișoara. Suma încasată a fost de doar 23.000 lei, mai mică decât primele salariale restante încasate de la BEI, care au fost de 3.400 euro. Compania a fost înființată în 2019, în 2021 a ajuns la o cifră de afaceri de 415.000 lei și un profit de 360.000 lei, pentru ca în anul următor cifra de afaceri să fie zero.

Tot în declarația de avere din 2020, la rubrica datorii menționează o convenție de fideiusiune (gaj), încheiată la Vista Bank SA, pentru suma de 9,280.000 lei.