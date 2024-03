Compania de consultanță fondată de Sebastian Burduja, dată în judecată pentru facturi neachitate. Ministrul Energiei a încasat dividende de la această firmă

Sebastian Burduja este ministru al Energiei din iunie 2023, după rotativa guvernamentală în urma căreia Marcel Ciolacu a devenit premier. În guvernul Nicolae Ciucă, Burduja fusese ministru al Cercetării, inovării și digitalizării, funcție în care fusese numit în mai 2022. În prezent, PNL a cerut un sondaj de opinie pentru a vedea dacă îl propune pe Burduja pentru candidatura la primăria Capitalei, acesta fiind președinte al PNL București.

Facturile neachitate de firmă sunt de 35.640 lei

Până să intre în politică, , iar în 2017 a devenit managing partner al companiei Rise Consortium, o platformă globală de investiţii care oferă servicii de consultanţă, asistenţă, analiză şi suport pentru investitorii străini care vor să investească în România, dar și pentru companiile locale care vor să-şi extinde operaţiunile în străinătate. Sebastian Burduja a lucrat în companie din ianuarie 2017 până în decembrie 2019, când a a fost desemnat secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

În CV-ul său, Burduja a arătat că responsabilitățile sale la Rise Consortium erau: dezvoltarea structurii globale a companiei ca rețea internațională de experți; recrutarea echipei de experți RISE în investiții strategice, în 30 de țări; extinderea portofoliului de clienți prin încheierea de parteneriate cu firme străine care doresc să investească în România și cu firme românești interesate să se dezvolte la nivel regional și global, în special în domeniile: inovare, tehnologia informației, energie, comerț și construcții.

În declarația de avere din 2020, Burduja a consemnat că a încasat dividende în valoare de 375.255 lei de la Rise Consortium Partners SRL, firma prin care își desfășoară activitatea compania. În declarația de interese, Burduja a notat că este asociat cu 30 de părți sociale în firmă, în valoare de 300 lei. Numele Rise Consortium Partners SRL apare ca debitor într-un dosar înregistrat pe 20 mai 2021 la Judecătoria Sectorului 1, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Creditor figurează firma Pont DDD SRL, care administrează activitatea unei pensiuni din Predeal, iar obiectul dosarului este “ordonanță de plată”. În motivare s-a arătat că între părţi s-a încheiat un contract de închiriere, pe 05.08.2019, având ca obiect servicii de cazare, stabilindu-se un tarif de 45 lei/zi pentru fiecare persoană cazată. Creditoarea a emis facturi fiscale în cuantum de 35.640 lei, acceptată de societatea debitoare, însă neachitate. La data semnării contactului dintre cele două firme, Sebastian Burduja lucra la Rise Consortium Partners.

Instanța a decis ca datoria să fie plătită

În baza acestui contract au fost emise nouă facturi fiscale: în valoare de 4.860 lei, de 4.320 lei, de 3.780 lei, de 3.780 lei, de 4.320 lei, de 4.320 lei, de 3.780 lei, de 2.700, de 3.780 lei, în total 35.640 lei. Instanţa a constatat că toate facturile au fost semnate de primire. , în cuantum de 35.640 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale, instanţa a reţinut că această creanţă este certă, existenţa ei rezultând din cuprinsul contractului încheiat între părţi, contract în baza căruia s-au emis facturile.

Mai mult decât atât, debitoarea, adică firma fondată de Sebastian Burduja, nu a contestat debitul. De asemenea, creanţa este lichidă, cuantumul său fiind determinat în raport de sumele înscrise pe facturi şi este exigibilă întrucât în lipsa stabilirii unui termen de plată, acestea erau scadente de la data emiterii.

Prin urmare, pentru aceste considerente, instanţa a apreciat că cererea pentru emiterea ordonanţei de plată este întemeiată, astfel că o va admite în totalitate. Decizia Judecătoriei Sectorului 1 a fost luată pe 1 octombrie 2021, ordonând debitoarei Rise Consortium Partners SRL să plătească creditoarei, în termen de 20 de zile, suma de 35.640 lei reprezentând contravaloare chirie.

Rise Consortium a cerut anularea somației de plată

Rise Consortium Partners SRL a cerut anularea somației de plată, dosarul fiind înregistrat pe 25 mai 2022, tot la judecătoria Sectorului 1. Pe 19 mai 2022, instanța a anulat ca netimbrată cererea în anulare formulată de debitoarea Rise Consortium Partners SRL. Pe 7 septembrie 2022, firma fondată de Sebastian Burduja a cerut constatarea nulității actului, conform informațiilor consultate de FANATIK.

Prin rezoluţia din data de 29.09.2022 s-a pus în vedere reclamantei Rise Consortium Partners SRL că are obligația de a îndeplini următoarele obligații, în termen de 10 zile de la primirea comunicării, sub sancţiunea anulării cererii: să indice valoarea în lei a obiectului cererii şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare și să semneze cererea de chemare în judecată. La data de 10.01.2023, reclamantei i-au fost comunicate lipsurile la sediul indicat în cererea de chemare în judecată, cu menţiunea că în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării trebuie să facă precizările sau completările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii.

Astfel, Rise Consortium Partners SRL nu s-a conformat obligaţiilor impuse. Pe 20 septembrie 2023 a dispus înaintarea dosarului la un alt dosar înregistrat pe 26 iulie 2022, al cărui obiect este constatarea nulității contractului de închiriere din august 2019. Următorul termen în acest dosar este programat pe 12 martie 2024. Pe 7 martie 2023 s-a mai înregistrat un dosar, în care Rise Consortium Partners SRL a cerut “reexaminare anulare cerere”. Pe 26 mai 2023, instanța a dispus revenirea asupra măsurii anulării şi retrimiterea cauzei către completul iniţial învestit, în vederea continuării procedurii.