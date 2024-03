Comparația nebună făcută de Edi Iordănescu după eșecul cu Columbia, 2-3: concluziile unui meci halucinant disputat la Madrid

România , pe Civitas Metropolitano din Madrid, cu peste 40.000 de suporteri în tribune. A fost ultimul test al naționalei lui Edi Iordănescu în acțiunea de la finalul lunii martie.

Edi Iordănescu, mulțumit după Columbia – România 3-2: „A fost un test util”

prima repriză a meciului. Cea mai în formă națională a lumii a deschis rapid scorul în minutul 5 prin Cordoba. Arias a dublat avantajul în minutul 35 după o eroare în defensiva „tricolorilor”.

Edi Iordănescu a mutat inspirat, iar jocul naționalei României a arătat îmbunătățiri în a doua repriză. Împotriva cursului jocului, Columbia a înscris din nou. „Tricolorii” au redus din diferență pe finalul meciului prin Ianis Hagi și Florin Tănase.

Edi Iordănescu a fost mulțumit de jocul României și a făcut o comparație inedită. Selecționerul a spus că Spania și Germania au trimis 3 șuturi pe poartă în meciul cu Columbia, în timp ce „tricolorii” au finalizat de 4 ori pe spațiul porții lui Vargas.

„A fost un test important. Știam ce urma să întâlnim, o echipă mondială, o echipă completă. Sunt o echipă completă, au viteză. Nu degeaba au bătut Spania, Germania. Pentru noi a fost un test util din care învățăm lucruri. Le-am cerut băieților să jucăm dezinvolt.

„Eu apelez la statistică. Am finalizat de 4 ori pe spațiul porții, Germania și Spania au trimis de 3 ori”

Am tratat ca un test, am schimbat jucători, am și experimentat anumite lucruri. Mă bucur că echipa nu a cedat. Ca de fiecare dată în ultimii ani, echipa nu renunță și dă tot ce are mai bun indiferent de moment.

Ar fi trebuit să avem mai mult curaj în prima repriză. Când primești gol în minutul 5 te scutură un pic din punct de vedere emoțional. Trebuie să ținem mai mult de minge, să-și asume fiecare.

Echipa a încercat, a făcut efort în prima repriză. În partea a doua a fost altceva. Cei de pe bancă au intrat foarte bine, au marcat. A avut și Nedelcearu acea ocazie mare cu capul. Eu apelez la statistică. Am finalizat de 4 ori pe spațiul porții, Germania sau Spania au trimis de 3 ori pe spațiul porții.

Ce urmează pentru Edi Iordănescu la naționala României: „Următoarea perioadă este o mare provocare”

Sunt mulțumit de importanța testului. În următoarea perioadă este o mare provocare, mai ales pentru cei care au probleme la club. Ianis a intrat foarte bine la București și acum a fost excelent.

Și lui Moruțan a trebuit să-i dăm minute, e adevărat că trebuia să joace și Man de la început. Am făcut câteva teste. Echipa a arătat că are caracter. Rațiu trebuie să meargă la club acum să se impună și să aibă minute. Nu mă bucură dacă jucătorii merg la mai bine și au mai puține minute jucate”, au fost cuvintele lui Edi Iordănescu.