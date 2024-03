Compartimentul ascuns din mașina de spălat de care puțini știu. Aici se strânge foartă multă mizerie

Mașina de spălat este un obiect electrocasnic indispensabil aproape oricărei persoane. Fără el, multe gospodine ar trebui să revină la vechea practică, spălatul la mână. Unele dintre ele nu ar avea timp, așa că, dacă vor să-l evite, trebuie să mențină curată mașina de spălat rude.

Ce compartiment plin cu reziduuri are mașina de spălat rufe

Ce te faci însă, când ? Puțini dintre noi, de altfel, ne mai gândim și la acest aspect, că dispozitivul adună reziduuri și pe dinăuntru și astfel hainele noastre nu vor fi imaculate, așa cum par la final, ci pline de bacterii.

O femeie a devenit virală pe după ce a descoperit în mașina de spălat un compartiment ascuns, unde se formează o cantitate considerabilă de calcar și de mizerie. Jessiee Marie a iscat valuri de reacții.

Femeia a postat pe aplicație un clip de cinci secunde, în care arată cum desface peretele despărțitor al mașinii sale cu încărcător frontal LG și dă peste reziduuri maronii, similare cu mâlul sau noroiul.

”Tocmai am aflat că poți scoate această piesă din mașina ta de spălat”, precizează Jessiee Marie, iar cei care îi urmăresc activitatea îi spun că mai bine nu l-ar fi dezvăluit, deoarece acum își dau seama că au o sarcină în plus.

”Vă rog, nu, nu încă un lucru pe care trebuie să-l curăț”/ ”După ce am văzut asta, nu o voi mai scoate pe a mea”, sunt o parte dintre reacțiile celor care sunt la curent cu postările femeii.

Cum a desfăcut femeia compartimentul murdar

Mai departe, Jessiee s-a filmat de mai multe ori în timp ce îndepărta . Pentru asta, a desfăcut mai întâi compartimentul cu ajutorul unei șurubelnițe

”Pentru a îndepărta piesa am folosit o șurubelniță pentru a desface șurubul din partea de sus. Apoi am glisat piesa spre mine și am tras-o în sus și a ieșit imediat”, a mai explicat Jessiee Marie.

Replying to @Lily Mclean maintaining my new washing machine

După ce a detașat compartimentul, a scos straturile de murdărie cu o țepușă și a pulverizat o soluție specială de curățare, amestecată cu apă caldă. Vreme de 10 minute a lăsat totul să se înmoaie, după care a clătit piesele.

În cele din urmă, Jessiee a eliminat toate reziduurile dinăuntrul mașinii de spălat. Între timp, unii utilizatori ai Tik-Tok au dezvăluit la ce trucuri apelează ei pentru a menține curat obiectul electrocasnic..

”Două tablete pentru mașina de spălat vase, o cană de oțet și o spălare la 90 de grade o dată pe lună. Va opri acest lucru să se întâmple. Rulați un ciclu de curățare a mașinii de spălat / curățare a vasului cu o ceașcă de acid citric”/ ”De asemenea, rulați un ciclu Sanitize cu alb sau prosoape o dată pe lună. Acest lucru nu va fi o problemă”, sunt alte reacții ale oamenilor.