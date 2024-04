Comuna din România care atrage peste un milion de turiști anual. Are ceva unic în lume

Cea mai vizitată comună din România care un milion de turiști în fiecare an. Are peisaje deosebite și atracții inedite, astfel că este iubită de străini și români deopotrivă. Despre ce este vorba?

Care este cea mai vizitată comună din România

Țara noastră este plină de peisaje superbe, pe care românii încă le descoperă. Totuși, există și locuri foarte vizitată, atât de locuitorii României, cât și de străini,

Astfel că, în anul 2017, Bran a fost desemnată cea mai vizitată comună din România, atrăgând un milion de turiști. Aceasta are un brand celebru și unic în toată lumea, ceea ce face că o mulțime de persoane să fie atrase de acest loc.

Este vorba despre brandul „Dracula”. Astfel că, străinii vin de peste tot de pe Pământ pentru a vizita din țară și pentru a vedea locul care i-a aparținut temutului „vampir”.

„Am vizitat cu drag judetul Brasov. Am fost extrem de bucuros sa ma intalnesc cu primarul din Bran. Detine un record, Bran este comuna cea mai vizitata din Romania.

Doar anul trecut au fost peste 1,2 milioane de turisti, ceea ce este incurajator. Cu siguranta va gasi un sprijin in ministrul turismului pentru dezvoltarea acestui sector in localitate”, a declarat Bogdan Trif la acea vreme, conform

Țara cu mult potențial

De altfel, inclusiv autoritățile susțin că țara noastră are foarte mult potențial, dar că nu este exploatat ca atare. Remus Borza, deputat independent, a caracterizat România ca fiind „brânză bună în burduf de câine”.

„Putem generaliza, Romania branza buna in burduf de caine.Evident ca avem foarte multe lucruri pe care sa le promovam, dar, din pacate, nu am stiut niciodata sa ne marketam.

Iar din punct de vedere al turismului chiar avem si munte si mare si datini si traditii si manastiri si delta unica in lume. Daca am promova mai inteligent aceste valori nationale si turismul ar avea o alta pondere in PIB-ul Romaniei”, a susținut deputatul.