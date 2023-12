Concluzia oficialului FRF după tragerea la sorți la Euro 2024: “Avem cel mai bine cotat selecționer”

România și-a aflat adversarele de la Campionatul European din Germania. După tragerea la sorți . Analiștii de la FANATIK .

Florin Gardoș: “Sper să evităm Ucraina”

Pe rând, fiecare invitat din platoul FANATIK SUPERLIGA a discutat despre grupa României de la Euro 2024. Florin Gardoș, Vivi Răchită, Adi Ilie și Andrei Vochin au vorbit pozitiv despre șansele “tricolorilor” de a ieși din grupele Campionatului European din Germania.

ADVERTISEMENT

“Ucraina este o echipă pe care mi-aș dori să o evităm, sincer să fiu. Cred că dacă ar apărea Ucraina acolo, nu am mai zice că e așa accesibilă grupa. Cu toate că, la cum arată acum e greu să spui că ți-ai fi dorit ceva mai ușor de atât. Cred că orice echipă din această grupă poate să meargă mai departe.

Și asta spune totul despre grupă. Belgia a avut o generație excepțională care nu a câștigat nimic. Așa pe hârtie au arătat foarte bine. Acum parcă e un schimb de generații și au avut o campanie bună, dar nu știu cum vor arăta la Euro”, a spus Florin Gardoș.

ADVERTISEMENT

“Forța grupului decide calificarea”

“Am văzut aseară după tragerea la sorți un optimism al oamenilor care au vorbit despre această grupă. Puneau presiune pe Edi, dacă nici din grupa asta nu te califici mai departe. Nu este ușor, pentru că suntem la Campionatul European. Suntem în primele 24 de echipe care joacă la acest Campionat European.

Stăteam și mă gândeam că noi suntem în grupa aceasta. Dar belgienii și slovacii nu se bucură? Cred că toți jucătorii de fotbal din România, nu doar cei 26, nu sunt 400 și ceva de milioane de euro. Dacă ne luăm după cota de pe Transfermarkt, noi cred că nu ne mai calificăm.

ADVERTISEMENT

Dacă vine Ucraina și ei sunt peste noi. Așa am fost și în grupa de calificare. Dar forța grupului decide. Edi poate produce rezultate cu jucători care se pretează la ceea ce gândește el”, a mai spus și Vivi Răchită.

Adi Ilie crede în echipa națională: “Ne calificăm mai departe, avem o grupă accesibilă”

“Grupa este accesibilă. Cred că o să vină Ucraina, cred că ei sunt cea mai în formă echipă. Eu mi-aș dori de la acest Campionat European ca jucătorii care merg acolo să capete atât de multă experiență în jocul lor individual și ca formă de grup.

ADVERTISEMENT

Pe viitor să ne calificăm și la Campionatul Mondial. Experiența asta să îi facă conștienți de nivelul lor. Să joace fără emoții și această experiență pentru viitorul fotbalului românesc și campaniile pentru mondiale să aibă puterea să joace și mai bine.

Când a plecat nu s-a gândit la asta? Trebuie să joace toți jucătorii. 100% experiența asta o să îi facă și mai buni jucători pe viitor. Le va crește valoarea și expunerea. O să plece de acolo cu o amintire atât de plăcută în cât forma lor individuală o să fie mai bună după Campionatul European.

Am fost și la U21. Așteptam această calificarea asta și o să mergem cu prietenii. Cu toții o să susținem echipa națională. Sperăm să ne calificăm mai departe și să nu pierdem meciuri. Să facem jocuri echilibrate și bune cum am făcut în preliminarii. Este foarte important să nu pierzi primul meci ca să mergi pentru calificare în ultimele meciuri”, a declarat Adi Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

Concluzia oficialului FRF după tragerea la sorți la Euro 2024

La FANATIK SUPERLIGA, concluzia oficialului FRF după tragerea la sorți este că România are șansa de a face o figură frumoasă la Euro 2024: “Cred că este a doua cea mai ușoară grupă grea de la acest campionat, după grupa Turciei. Dacă aș avea această posibilitate să schimb în momentul acesta ceva, acesta ar fi singurul lucru mai bun pentru noi.

Este o grupă în care poți să joci cu niște adversari de la egal la egal, chiar dacă adversarii respectivi sunt acum superiori pe hârtie. Mă gândesc la Slovacia că sunt superiori prin locul unde joacă jucătorii lor în momentul de față.

Nu m-am uitat pe loturile posibile ale echipelor, dar cred că suntem singura echipă care are jucători în liga a doua a anumitor campionate. Sau suntem printre puținele care au astfel de jucători. Suntem în acest moment echipa cu cea mai mică valoare a lotului (n.r. dintre cele 3 de până acum). Dacă o să fie apt Solomon la Israel și ei ar putea fi peste noi, pe lângă Ucraina”, susține Andrei Vochin.

“Avem cel mai bine cotat selecționer”

“Cred că avem cel mai bine cotat selecționer dintre toți. Cred că dacă ar exista o formulă care ar calcula performanța în funcție de lotul pe care îl ai la dispoziție, Edi Iordănescu ar avea cea mai mare cotă de piață în momentul acesta.

Mă uitam la selecționerul Slovaciei, care are cu 14 meciuri antrenate mai mult decât mine, ca antrenor principal vorbesc. Are o experiență uluitoare, atât timp cât a fost asistentul lui Spalletti. Dar el ca antrenor principal are 14 meciuri antrenate la naționala Slovaciei. Ăsta ar putea fi un dezavantaj la un moment dat.

Să fi secund e diferit față de a fi principal, sunt alte decizii. Cred eu că Edi a avut oportunitatea în cariera lui să ia mai multe decizii. Unele au fost mai proaste, dar toate celelalte au fost luate la timp ca să învețe din ele și uite că acum a luat niște decizii foarte bune în campania aceasta, care l-au ajutat să ajungă la acest turneu final.

Speranța mea pentru ieșirea din grupe se leagă de grupul de jucători care mie mi-a demonstrat că prin echipa națională a României, fiecare jucător în interiorul acestui grup a fost mai valoros decât sunt luați individual la echipele lor de club. A doua speranță vine din partea lui Edi, pentru că mi se pare că a îmbrăcat bine haina asta de selecționer, i se potrivește bine și are o experiență mare”, a spus Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Reacții după aflarea grupei României de la Euro 2024