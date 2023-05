Concurentul de la Survivor România acuzat că a încălcat regulile show-ului. S-ar fi lăsat cu amenințări: ”Te dăm în judecată!”

Cine e concurentul de la Survivor România acuzat că a încălcat regulile show-ului și care chiar ar fi fost amenințat cu închisoarea. Este vorba despre un fost Faimos din acest sezon.

Actualii și foștii concurenți de la Survivor România au recunoscut că show-ul nu este pentru oricine și că sunt condiții grele, mai ales dacă timpul petrecut în jungla din Republica Dominicană este mai îndelungat.

Nu toți concurenții fac față cu bine obstacolelor din junglă, printre care și Gheboasă. Cântărețul de trap a intrat în competiție anul acesta, în echipa Faimoșilor. După numai câteva zile, fostul concurent a renunțat.

Condițiile din junglă, precum și dorul de casă au fost de nesuportat pentru Gheboasă. În cele din urmă, . Însă această alegere i-a adus și consecințe, deoarece ar fi încălcat anumiți termeni ai contractului cu Pro TV.

a fost invitat în podcast-ul lui Jorge și a dezvăluit că ar fi fost amenințat de producătorii Survivor România. Tânărul a comparat condițiile din emisiune cu cele dintr-un penitenciar, făcând referire la lipsa hranei.

Producătorii l-ar fi amenințat cu închisoarea pentru faptul că a încălcat termenii contractului. Trapperul a spus că ar fi preferat să fie la închisoare decât în junglă, unde nu primea nimic de mâncare.

De asemenea, Gheboasă a dezvăluit că experiența unei închisori nu îi este străină. Atunci când avea 16 ani, cântărețul a petrecut 24 de ore în arest după ce a fost implicat într-o altercație.

“Mi-au zis: ‘Băi, te băgăm la pușcărie, te dăm în judecată! Ce faci tu aici? Încalci regulile?’ Și am zis: ‘Du-mă, frate, în pușcărie că măcar ăia îmi dau de mâncare acolo, ești nebun?‘ Mai primesc și eu o tigară, ceva, știi ce zic?

E rău și în arest. Am petrecut 24 de ore în arest, la 16 ani și e rău. Am fost într-o discotecă și m-am bătut cu mai mulți acolo. Am stat 24 de ore, mi-au dat drumul și aia a fost. Am pățit tot felul de rele în viața mea”, a povestit Gheboasă .

Gheboasă, adevărul despre experiența Survivor România

După ce a cerut să plece acasă de la Survivor România, fiind astfel descalificat din competiție, Gheboasă a fost criticat dur de telespectatori. Tânărul a spus că experiența nu a fost una ușoară. De altfel, lucrurile se văd altfel de acasă, din fața televizorului.

“Treaba e că oamenii au putut să mă judece doar din canapea, nu au fost lângă mine să vadă ce simt cu adevărat. Am trăit niște emoții pe care nu le-am trăit niciodată. Mă gândeam acasă, simțeam că nu o să mai ies de acolo”, a mărturisit cântărețul de trap în emisiunea La Măruță.