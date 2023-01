Gheboasă nu se mai ascunde! De ce a plecat de la Survivor România: „Nu mi-a convenit”

Gheboasă a uimit și contrariat publicul când a cerut să plece acasă după doar o săptămână de Survivor. Pentru că a fost votat să rămână, s-a revoltat și a părăsit, oricum, emisiunea. Acum, artistul a explicat de ce a luat această decizie controversată.

De ce a plecat Gheboasă de la Survivor România. A spus tot adevărul

Gheboasă părea un concurent de temut la Survivor România 2023. Pentru că , un cartier rău famat din Târgoviște și a îndurat numeroase orori, părea că nimic nu-l mai poate speria.

ADVERTISEMENT

Totuși, după numai o săptămână petrecută în junglă, Publicul nu a ținut cont de acest lucru și l-a votat să rămână.

, Gheboasă a părăsit oricum competiția, fără ca măcar să țină cont de faptul că

ADVERTISEMENT

În consiliul de eliminare a motivat că nu s-a putut adapta și că îi este foarte dor de Luiza, partenera sa de viață. După ce a părăsit emisiunea, a făcut un live pe TikTok unde a dat cărțile pe față și a dezvăluit adevăratele motive pentru care nu a mai rezistat la Survivor România 2023.

„Am fugit din emisiune. Eu știam că dacă după emisiune, după consiliu, mă trimiteau iar în junglă, nu puteam să mă duc iar în junglă. Păi nu mâncam nimic, frate. Stăteam pe acolo pe jos și nu mâncam nimic.

ADVERTISEMENT

Erau acolo păianjeni. Mamă, m-a mușcat un păianjen de ureche, dar m-a stors doctora aia. Uite ce perciuni am, zici că sunt Elvis Presley. Foarte greu cu insectele alea acolo, cu mediul ăla de-a acolo”, a povestit Gheboasă, citat de

Gheboasă n-a putut îndura condițiile din junglă

Mai mult, faptul că nu există toalete în junglă, iar concurenții Survivor sunt nevoiți să-și facă nevoile în aer liber a fost prea mult pentru Gheboasă.

ADVERTISEMENT

„Trebuia să ne facem nevoile spate în spate. Eu îmi făceam nevoile spate în spate cu Carmen Grebenișan sau cu Vica. Mi-era și rușine. (…) Vorbesc pe față și nu mă mai ascund acum.

ADVERTISEMENT

Ne făceam nevoile unii lângă alții, miroseam toți… Ce naiba vreți să vă mai zic? Nu puteam să mă obișnuiesc. De abia am prins și eu o lună, două, trei, patru de confort, să trăiesc și eu mai bine.

Pentru că eu toată viața am trăit Survivor, ați înnebunit la cap? Și acum când am mâncat și eu o felie de cozonac, am dat iar de Survivor? Nu mi-a convenit și am plecat de acolo. Aia e. Știu că dăunează la imaginea mea”, a continuat Gheboasă.

Chiar dacă e conștient că gestul i-a afectat imaginea, artistul promite să se revanșeze,să se vadă cu fanii la concerte și să evolueze în 2023.