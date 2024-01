Concurenții lui Djokovic pe post au vorbit după transferul croatului la Rapid: „S-a scris că plec”

, iar mijlocașul croat a ajuns deja în cantonamentul Rapidului și a făcut primele antrenamente. Răzvan Oaidă și mai ales Alexandru Albu, nu se simt deloc amenințați de venirea jucătorului de la FCSB.

Răzvan Oaidă se bucură de venirea lui Damjan Djokovic: „Asta e bine pentru că ne face să devenim mai buni”

Răzvan Oaidă presei de la hotelul Sueno Deluxe din Belek : „Sunt obișnuit cu aceste cantonamente, e o perioadă dificilă, încărcată, dar acceptăm această perioadă și încercăm să ne bucurăm de ea totodată”.

Fostul jucător al FCSB salută venirea lui Damjan Djokovic: „Concurență pe toate posturile. Așa e la fotbal și în orice domeniu. Asta e bine pentru că ne face să devenim mai buni, ne împinge și ne e benefic. Sper să ne îndeplinim obiectivul la finalul anului.

Perioade cu bune și cu rele, din păcate pe sfârșitul anului am avut ghinion cu jucătorii accidentați. A fost o perioadă frumoasă, m-am bucurat din plin de ea și sper ca următoarea perioadă să fie la fel”.

Răzvan Oaidă nu are ambiții personale când vine vorba de FCSB: „N-am nimic de dovedit nimănui”

Răzvan Oaidă crede că fiecare jucător de la Rapid ar trebui să se bucure atunci când se aduc întăriri: „Ce pot să spun? Fiecare jucător care e valoros va fi binevenit și bine primit la Rapid. Atâta timp cât va da 100% și își va bune calitățile în slujba echipei”.

Mijocașul nu are resentimente față de FCSB: „Eu pot vorbi personal. N-am nimic de dovedit nimănui. Îmi doresc să joc fotbal, să îmi ating obiectivele și nimic mai mult. N-am nicio ambiție în plus să demonstrez ceva. Încerc să mă bucur de fotbal și atât”.

Oaidă nu a discutat deocamdată cu Damjan Djokovic: „Sincer n-am apucat să vorbim foarte mult. Ieri doar ce a venit. E o perioadă cu două antrenamente. Sunt sigur că se va integra foarte repede și totul va fi OK”.

Rapid va juca pe 19 ianuarie în Giulești cu FC U Craiova 1948, iar Răzvan Oaidă se bucură că sezonul se reia atât de repede: „Mie îmi convine când începem repede pentru că ne adaptăm și mai repede la joc și ritm. Prindem jocul din mers și pentru mine e un lucru pozitiv”.

De ce crede că Rapid poate lua titlul: „Nu e imposibil. Vom face o figură foarte bună”

În privința luptei la titlu el rămâne extrem de optimist: „E o diferență destul de măricică și nu e imposibil. Cred că play-off-ul va fi foarte interesant și cred că acolo se vor da bătăliile finale. Cred că am avut o perioadă foarte, foarte bună, lucrurile mergeau foarte bine și arătam a echipă matură, care știe ce vrea și ce își dorește. Asta ne-a destabilizat puțin.

Cu puțin noroc, dacă vom fi sănătoși și nu vor mai exista accidentări cred că vom face o figură foarte bună. Nu ne simțim neapărat ghinioniști. Sunt niște etape cumva normale în circuitul unei echipe. Nu suntem singura echipă cu jucători accidentați, dar asta te destabilizează puțin”.

Oaidă s-ar bucura dacă Horațiu Moldovan va reuși un transfer în străinătate: „Cred că a demonstrat că este un portar foarte valoros. Este portarul echipei naționale. Ne-a ajutat în foarte multe meciuri. Cu siguranță ar fi un minus, dar pe de altă parte cred că ar fi o mutare foarte bună pentru el”.

Alexandru Albu nu se teme că își pierde postul de titular după venirea lui Damjan Djokovic: „Concurența te face mult mai bun”

Alexandru Albu se gândește și el la meciurile oficiale: „Este o perioadă de acumulare, de încărcare. Vă dați seama că nu ne este ușor. Trebuie să intrăm în ritmul meciurilor pentru că mai e o săptămână și începe campionatul. Începem un pic prea devreme, dar cred că orice jucător e fericit că încep meciurile și poate să se joace cât mai mult”.

Damjan Djokovic a fost primit cu brațele deschise de toată lumea la Rapid: „L-am integrat, dar de-abia a venit de o zi. Normal că îi trebuie și lui timp să ne cunoască. Noi încercăm să îi facem treaba mai ușoară. Așa am încercat cu toți care au venit și de aia se simt atât de bine”.

Albu nu se gândește să părăsească echipa în această iarnă: „Bineînțeles, dacă vrei să faci performanță trebuie un lot valoros și concurența automat te face mult mai bun. Presa a scris că plec. Eu nu am declarat nimic și sunt cu gândul doar la Rapid. Vreau în continuare să rămân aici să câștig trofee. Iubesc acest club și normal că îmi doresc să ajung cât mai sus”.

Alexandru Albu, discurs extrem de optimist: „Cred 100% în titlu”

Închizătorul are și el un discurs extrem de optimist: „Eu cred 100% în titlu. Ne-am făcut cu toții analiza și am văzut unde s-a greșit și unde am interpretat foarte bine. Vom face o figură foarte frumoasă, ne-am întărit și avem o echipă foarte bună.

Cred că toate echipele care vor intra în play-off se vor bate la titlu pentru că este o diferență mică de puncte. Întradevăr FCSB s-a distanțat puțin dar asta nu ne descurajează. Anii trecuți au fost 15 puncte diferență și s-a întors rezultatul.

Credem în noi, în puterile noastre și în jucătorii care au venit. Dacă luăm campionatul se închide Bucureștiu. N-o să mai treacă nimeni doar rapidiștii”.

5 mijlocași centrali are Rapid în lot în acest moment: Alexandru Albu, Răzvan Oaidă, Mattias Kait, Cătălin Cârjan și Damjan Djokovic