Conducerea FCSB-ului s-a supărat pe Emil Săndoi: „Putea să-și rupă 30 de secunde să mă sune!”

Oficialul vicecampioanei României este de părere că decizia selecționerului trebuie respectată, însă și-ar fi dorit ca Emil Săndoi să-l sune și să-i explice care sunt motivele pentru care a decis ca David Miculescu să fie lăsat în afara lotului.

Conducerea FCSB-ului s-a supărat pe Emil Săndoi

după ce selecționerul U21 a decis să nu-l mai includă în lotul pentru Campionatul European U21 pe David Miculescu, unul dintre puștii în care FCSB își pune mari speranțe.

ADVERTISEMENT

MM Stoica este deranjat de faptul că selecționerul nu l-a sunat să-i comunice motivele pentru care a renunțat la Miculescu, în condițiile în care altădată îl suna pentru a-i cere mai multe informații despre jucătorii FCSB-ului.

„N-am vorbit cu el! N-am niciun comentariu de făcut în privința asta. Cred că era corect să mă fi sunat Săndoi să-mi spună de ce îl lasă, din moment ce n-a dat niciun semn, nu pot să comentez.

ADVERTISEMENT

Poate e copleșit de problemele de la U21, însă din respect putea să mă sune. Așa cum m-a sunat să se mai intereseze de jucătorii noștri”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

Nicolae Dică s-a comparat cu David Miculescu

Nicolae Dică s-a , un jucător pe care l-a antrenat și pe care îl apreciază: „Pe Miculescu îl compar cu mine. E un bun finalizator acolo în careu.

ADVERTISEMENT

Îl folosești în dreapta, în stânga, în centru, mereu apare la finalizare. Și eu am început de undeva. Am jucat în benzi la FC Argeș. Pe la 23 de ani am început să joc în centru și să dau goluri”.

„Mie îmi place Miculescu, pentru că e serios. Nu mi s-a părut că intră vreodată cu vreo față de supărat. Poți să lucrezi cu un asemenea om, sunt alții pe care îi bagi și nu fac nimic, joci cu un om în minus în minus.

ADVERTISEMENT

Cu el nu s-a întâmplat vreodată asta. De la asta poți crește și poate într-o zi va ajunge fotbalistul pentru care s-a plătit suma aia mare de bani vara trecută”, a spus și Basarab Panduru.

ADVERTISEMENT