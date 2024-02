Conducerea Oțelului plânge după punctele pierdute: „Puteam fi în primele 6!”

dar e nemulțumită. Dacă ar fi câștigat, echipa lui Dorinel Munteanu ar fi avut în continuare șanse matematice la play-off.

Oțelul plânge după punctele pierdute. Dorinel Munteanu voia în play-off

Nou-promovata Oțelul a remizat in extremis cu CFR Cluj. . Cu acest egal, echipa lui Dorinel Munteanu este pe locul 11, cu 33 de puncte, dar fără șanse matematice să prindă locul 6.

„Stări diferite. Nu le doresc nimănui. Am controlat jocul, am controlat o repriză jocul, apoi a venit acel gol al CFR-ului din finalul primei reprize. A venit de nicăieri. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar CFR a ajuns o dată în careu și la o bâlbâială ne-a dat gol.

A fost o singură echipă pe teren în prima repriză și mai mult pot să spun că am avut criza de efectiv în acest meci. Ne-a lipsit linia de fund, ne-a lipsit Dorinel de pe bancă, nu-l avem de două etape și totuși reușește să pregătească echipa și să dominăm echipe ca Farul, campioana țării, și CFR, care domină fotbalul de 6-7 ani.

În a doua repriză am făcut presiune, am stat sus cu echipa și uite că pe final era să pierdem și un punct, dar pe final am reușit să facem 2-2. Era total nemeritat. Al doilea meci în care echipa joacă bine cu o formație foarte puternică. La Constanța am dominat, am controlat jocul.

Noi suntem mulțumiți de băieți, de disciplina lor tactică și tot ce le-a transmis Dorinel au respectat cu sfințenie și risipa lor de energie a fost fantastică de două meciuri”, a declarat Cristi Munteanu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e live pe , luni, marți și vineri, de la 10:30.

Oficialul moldovenilor a dezvăluit cum a trăit finalul de meci de la Galați, când s-au marcat două goluri, ambele din penalty. Tachtsidis a făcut 1-2 în minutul 88, în timp ce Cisotti a închis tabela în al șaselea minut de prelungiri.

„Incredibil. Îmi venea să plec de la stadion. Sunt meciuri în care e nemeritat. Te gândești ce ai făcut ca să nu primești ceea ce ai artătat că meriți. Felicitări băieților că au crezut până la final.

La 11 metri nu am putut s privesc de atâta încărcătură. Suntem pe un drum bun, dar câte puncte am pierdut sezonul acesta, poate nemeritat, dacă nu le pierdeam, cred că acum eram în primele 6 fără doar și poate.

Am pierdut multe puncte. Am pus-o pe seama lipsei de experiență. Mulți jucători n-au jucat în acest eșalon. Dacă Dorinel avea și bani să cumpere jucători, probabil acum eram în primele 3”, a adăugat team managerul Oțelului.

