Conducerea Rapidului confirmă transferul lui Petrila, anunțat de Fanatik: „E jucătorul nostru!”

Președintele giuleștenilor este de părere că a fost o problemă de mentalitate, motiv pentru care Rapid nu a reușit să se impună împotriva moldovenilor. Totodată, „Nico” a anunțat că Rapid a rezolvat în proporție de 99% transferul lui Claudiu Petrila, mutare confirmată de FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Conducerea Rapidului îi dă dreptate lui Bergodi

Conducerea Rapidului îi , iar Daniel Niculae, președintele giuleștenilor crede că este vorba despre o problemă de mentalitate a jucătorilor:

„Speram să plecăm cu 3 puncte din Giulești. E o echipă care e în formare, n-am reușit să ne impunem jocul, am avut 1-0, cred că am greșit pentru că nu ne-am mai creat ocazii când am condus cu 1-0.

Noi trebuia să facem ce am făcut contra Universității Cluj la Mediaș. Aia e mentalitatea Rapidului, vrem să jucăm frumos și să facem și rezultate.

Sunt două puncte pierdute, e păcat, pentru că băieții și-au dorit, au alergat, dar nu trebuie să așteptăm să ne conducă echipa adversă ca noi să ieșim la atac”.

Daniel Niculae despre transferul lui Petrila: „E jucătorul Rapidului!”

„Cred că e chestie de mentalitate, tu trebuie să fii pregătit de fiecare dată, indiferent de ce adversar întâlnești. Singurul jucător care suferă în continuare o accidentare e Cristi Ignat, în rest Cristiano Bergodi a decis cine să joace și cine nu.

Am avut ocazii, golurile primite le-am primit pe două contraatacuri. Nu punem la zid pe nimeni, e important ca cei care au greșit să nu mai greșească pe viitor. Campionatul e un maraton, avem timp.

În proporție de 99% Petrila e jucătorul Rapidului, cu opțiune de cumpărare, care va fi achitată la un moment dat. E jucătorul Rapidului! Cei de la CFR și-au dorit să împrumute jucătorul, noi am vrut să-l luăm definitiv. Până la urmă ne-am înțeles, am găsit un numitor în comun”, a , la TV .

„Clubul s-a consultat și cu antrenorul, e normal, am vorbit și pentru un atacant, am discutat, însă nu s-a concretizat nimic, dar sperăm să reușim săptămâna viitoare, pentru că îi trebuie și o dublură lui Dugandzic.

Publicul a f0st mereu alături de noi, e cea mai frumoasă galerie din România și le mulțumim pentru că sunt mereu alături de noi”, a mai spus Daniel Niculae.