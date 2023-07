Cristiano Bergodi, supărat după Rapid – Botoșani 2-2: „Trebuie lucrat la partea mentală!”

Antrenorul giuleștenilor a fost nemulțumit de greșelile pe care jucătorii săi le-au făcut, dar și pentru felul în care aceștia au început repriza a doua, fiind de părere că au încercat să țină de rezultat, iar adversarii i-au pedepsit.

Cristiano Bergodi, supărat după Rapid – Botoșani

Cristiano Bergodi a fost supărat după remiza : „Am pierdut două puncte, din păcate trebuia să fie scorul mai mare în prima repriză.

A trebuit să încercăm și al doilea gol, după au venit două greșeli și au dat două goluri. Bine că nu am pierdut! Am remizat în cele din urmă.

Din păcate nu am reușit să câștigăm. Trebuie să lucrăm mai mult la partea mentală. Pentru că atunci când dai un gol, trebuie să încerci să dai încă unul, nu să stai și să aștepți.

„Trebuie lucrat mult la nivel mental!”

„Trebuie lucrat mult, sunt încrezător, nu sunt supărat, dar trebuie lucrat. Eu sunt antrenorul și încerc să implementez o mentalitate de învingător, să nu ne mulțumim cu puțin, pentru că nu trebuie să facem asta.

Nu trebuia să stăm să ne mulțumim cu acel 1-0, era normal să reacționeze Botoșani, trebuie să fii mai tare decât ei. Ne-au prins pe două contraatacuri și ne-au dat gol. Asta este, o să recuperăm punctele!”, a .

„Se poate întâmpla, eu cred că trebuie lucrat din punct de vedere mental, e greu când intri într-o stare de automulțumire. Nu există niciodată în fotbal să ții de rezultat, pentru că ești pedepsit.

Am fost trist, dezamăgit, am încercat să-i mobilizez pe băieți, cine a intrat, a intrat bine, nu e ușor, pentru că Botoșani este o echipă bună, dar am pierdut două puncte azi.

Mai am nevoie de timp, sunt de 15 zile aici, trebuie lucrat mult din punct de vedere mental, băieții au nevoie de un declic. Ăsta a fost meciul, nu e o tragedie.

Vedem dacă mai facem transferuri, nu vorbesc la cald de întăriri, am un lot bun. Nu mi se pare corect să vorbesc despre Andone, Petrila sau orice alt jucător, mai ales că acum am o stare de frustrare că n-am câștigat meciul. Nu voi vorbi despre arbitru, nu îmi caut alibiuri pentru acest rezultat”, a mai spus antrenorul Rapidului.