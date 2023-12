Conducerea UTA-ei, revoltată de greva jucătorilor: „Surpriză neplăcută!”

Din fericire pentru club, jucătorii au revenit asupra deciziei și au reușit să scoată un egal contra Universității Craiova, 2-2.

Greva de la Arad nu a fost pe placul lui Meszar

“Având în vedere că în momentul acelei mici nemulțumiri am avut 19 zile întârziere, nu pot să zic altceva decât că da, am fost surprinși și deranjați. Cunoaștem în fotbal de ce depind plățile. Poți să faci plăți fără intrări.

Noi nu mai avem încasări pentru că nu jucăm acasă, în schimb am avut cheltuieli de 3 ori mai mari. Bine că am putut să le gestionăm, am închis anul în regulă și am făcut plățile, nu avem nici o restanță. Le făceam oricum, nu doar pentru că au avut acea manifestare.

Ei s-au întors, cum a zis și domnul Mircea, bine au făcut. Ei după jumătate de oră s-au răzgândit. Ei între ei s-au răzgândit. Nu a început antrenamentul la 12 cât trebuia, dar la 1 au zis totuși că vin. Mircea a spus că antrenamentul a fost la 12, am făcut cu cei care au fost prezenți”, a declarat Alexandru Meszar.

Jucătorii arădeni și-au primit restanțele

Dezamăgiți de situația financiară precară a clubului, fotbaliștii au avut discuții cu conducerea pentru a găsi soluții, însă, în ciuda eforturilor, neînțelegerile au persistat, iar o parte din jucători au intrat în grevă timp de o oră.

În cursul zilei de luni, fotbaliștii UTA au decis să-și exprime nemulțumirea prin intrarea în grevă, cu speranța că această formă de protest va atrage atenția asupra problemelor financiare cu care se confruntă. În final, salariile jucătorilor au fost plătite.

În cele 21 de meciuri disputate până acum, UTA a înregistrat 5 victorii, 9 remize și 7 înfrângeri, stabilindu-se în partea a 2-a a clasamentului cu un total de 24 de puncte. Cu un bilanț de golaveraj de 23 de goluri înscrise și 28 de goluri primite, echipa se află într-o poziție la -5 în ceea ce privește golaverajul.

Ultimul succes al formației lui Rednic a venit împotriva lui Hermannstadt, pe 2 decembrie. Luckassen și Micovschi au înscris pentru arădeni în ultimele 10 minute ale partidei.

UTA a rezolvat problemele financiare