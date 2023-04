Conflict în sânul BOR. Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe îl critică pe ÎPS Teodosie: ”Invocarea aprinderii Sfintei Lumini trădează o patologică zgârcenie confesională”

Conflict în sânul BOR, cauzat de inițiativa de a sărbători Paștele simultan cu cel catolic. ÎPS Teodosie a intrat în vizorul lui Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al BOR, pentru că se opune mutării Paștelui Ortodox simultan cu cel catolic.

Conflict în sânul BOR, ÎPS Teodosie criticat

Întregul scandal a început după ce fostul ministru de Externe Teodor Baconschi și , prin care cereau BOR să celebreze Paștele odată cu catolicii și protestanții. ”După Paști, voi iniția un amplu demers național, solicitând Adunării Naționale Bisericești și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să calculeze data Paștilor pe calendarul gregorian (de care oricum ține seama Crăciunul) astfel încât să sărbătorim Învierea alături de toată creștinătatea apuseană (incluzându-i aici, de pildă, pe ortodocșii finlandezi), și alături de concetățenii noștri catolici sau protestanți, fie ei maghiari, sași, români sau orice. Acest decalaj de calendar e foarte supărător și pentru milioanele de români care locuiesc în Occident, dar nu pot beneficia de zilele libere acordate de statele de reședință, pentru a sărbători Paștele alături de rudele din țară, și trebuie să-și ia zile suplimentare de concediu”, a transmis Papahagi.

În replică, taberele creștine s-au împărțit în două, iar în rândul celor care se opun se află cunoscutul ÎPS Teodosie, cel care a declarat că se opune acestui demers din considerente mai puțin lumești. ”Acolo este Paştele adevărat unde vine Sfânta Lumină. Au catolicii Sfântă Lumină? N-au. Alţii? N-au. Toţi se adună la lumina ortodocşilor şi strigă adevărata lumină a ortodocşilor”, a declarat, printre altele ÎPS Teodosie.

În replică, purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, l-a criticat pe Teodosie pentru această viziune. ”Invocarea minunii aprinderii Sfintei Lumini ca argument pentru menținerea unui calendar eronat și depășit este compromițătoare intelectual, teologic și moral. Calendarul nu este o emisie a Revelației dumnezeiești, ci exclusiv expresia unor imperfecte calcule astronomice omenești.

Ca urmare, orice calendar trebuie ajustat și adecvat în timp. Reținerea și zbaterea unora care sacralizează calendarul, confundându-l grosolan cu un adevăr de credință, oameni care arată aparent compătimitor cu degetul (gest reprobabil mereu) spre faptul că doar ortodocșii primesc Sfânta Lumină, invocând în mod inept ideea că dacă am sărbători Paștele corect din punct de vedere calendaristic Sfânta Lumină nu s-ar mai aprinde, ca și cum minunea lui Dumnezeu e condiționată de calendar și nu de credință, trădează inclusiv o perfidă gelozie și patologică zgârcenie confesională: dacă am sărbători Paștile împreună, toți creștinii din lume, ar trebui să împărțim Sfânta Lumină cu alții și am pierde din prestigiul singularității cu care ne place să facem paradă. Nu în acest tip de creștinism s-ar putea recunoaște Hristos, Cel care ne-a dat în Sfânta și Marea Joi din Săptămâna Sfintelor Sale Pătimiri cea mai înaltă poruncă: Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteti ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții”, a scris Vasile Bănescu pe pagina personală de Facebook.

Demersului lui Papahagi i s-au alăturat mai mulți intelectuali creștini, printre care și Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei Andreicuț, care salută alipirea sărbătorilor creștine la calendarul gregorian. ”Trebuie să ne aducem aminte că, în 1922, Biserica Ortodoxă Română (BOR) a trecut pe calendarul gregorian și 4 ani s-au sărbătorit Paștile după Pascalia nouă.

Constatând că mai toate țările ortodoxe au rămas cu Paștile pe calendarul vechi, pe calendarul iulian, pentru comuniunea cu ceilalți frați ortodocși, a revenit și BOR la calendarul vechi. Sigur ca am dori din tot sufletul să se poată repara calendarul și apreciem demersul profesorului Papahagi. Necazul este că în 1922, demersul corect al Bisericii Ortodoxe a fost judecat așa cum nu trebuie și o minoritate, mai ales din Moldova, s-a despărțit de biserică și sunt acum așa numită Biserică Stilistă. Tare greu este să te lupți cu ignoranța. Ar fi minunat dacă s-ar reuși acest lucru și s-ar trece pe stil nou și cu sărbătorile pascale, pentru că celelalte sărbători cu dată fixă, cum este Crăciunul, le ținem pe stil nou, doar cele legate de Paști le ținem pe stil vechi”, a declarat Mitropolitul Clujului pentru Cluj24.

Așadar, , în care catolicii să sărbătorească deodată Paștele cu ortodocșii. Cu toate acestea, ar fi nevoie de un acord între toate bisericile ortodoxe din lume ca acest lucru să se întâmple, aici fiind vorba de

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, a calificat luni cererea unor personalități ca Paștele să fie celebrat odată cu catolicii drept ”ideal absolut dezirabil”, dar a adăugat că decizia depinde de celelalte biserici ortodoxe. ”Soluționarea acestei probleme, care nu este una de natură dogmatică, ci una de unitate inter-bisericească, presupune reînceperea unor consultări între Bisericile Ortodoxe și decizia unui viitor și necesar Sinod pan-ortodox”, a spus Bănescu într-un comunicat.