Conflict între Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite: „Să nu cumva să își rupă vreunul picioarele”. De la ce a pornit totul

Proba de la Chefi la cuțite s-a lăsat cu scandal. Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu s-au ciondănit, iar la un moment dat spiritele s-au încins, iar iubitul Doinei Teodoru a trebuit să-și ceară scuze pentru ca totul să poată continua.

Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, ceartă la Chefi la cuțite

Pe măsură ce sezonul 11 Chefi la cuțite se apropie de final, tensiunea este din ce în ce mai mare. În ultimele ediții, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu s-au tot ciondănit, motivul fiind că i-ar deranja pe

Astfel că la o nouă probă, când bucătarii aspiranți la marele premiu își dădeau toată silința să reproducă farfuriile de prietenii celor trei chefi, Florin Dumitrescu s-a hotărât să delimiteze teritoriile cu ce avea la îndemână.

A luat o pungă de mălai și a trasat o linie pe care colegul său să nu o mai încalce, dar efectul nu a fost cel scontat. Cătălin Scărlătescu l-a împins din greșeală pe colegul său și acesta a fost pe punctul de a aluneca.

Pentru că și-a dat seama că nu o să ajungă nicăieri așa, Cătălin Scărlătescu a mers la Florin Dumitrescu și i-a cerut scuze pentru tot ce s-a întâmplat. Bucătarul a motivat că a avut parte de o perioadă foarte stresantă și asta l-a făcut să fie mai recalcitrant.

„Dumitrescu aruncase cu niște mălai pe jos, ca să facă el o delimitare, o departajare. Nu știu ce voia să facă. Poți să vii cât mai aproape. Te rog frumos să mă scuzi, pentru că ieri te-am împins. Eram atât de stresat. Ai pus asta ca să alunecăm. Nu mai pot cu el”, i-a spus Cătălin Scărlătescu colegului său în timpul emisiunii, conform

Mălaiul a fost măturat

Pentru ca totul să poată continua așa cum se cuvine și concurenții să se poată concentra pe ceea ce au de făcut, de fapt, la Chefi la cuțite, după ce și-a cerut scuze, Cătălin Scărlătescu și-a dorit să înlăture și pericolul.

Acesta a cerut o mătură pentru a strânge mălaiul de pe jos și s-a asigurat că nimeni nu riscă să mai alunece pe el și să se rănească. „Vreau și eu o mătură, vă rog frumos. Era să îmi iau o trântă.

Am alunecat pe mălaiul lui și am adus o mătură și am dat mălaiul ăla de acolo, să nu cumva să își rupă vreunul picioarele”, a completat juratul de la Chefi la cuțite, după cum scrie sursa citată anterior.