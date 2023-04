Connect-R de la Te cunosc de undeva, în depresie după ce a devenit tată: ”Am devenit foarte vulnerabil”

Renumitul cântăreț, pe numele său din buletin Ștefan Relu Mihalache, a fost în după ce a devenit tată. Vedeta a devenit foarte vulnerabilă după ce copila a ajuns să fie intubată din cauza imunității extrem de scăzute.

Connect-R de la Te cunosc de undeva, apatic după nașterea fiicei sale, Maya. Artistul a început să fie mai fragil

Connect-R de la Te cunosc de undeva a devenit foarte apatic după nașterea fiicei sale, Maya. Artistul a început să fie mai fragil când copila avea doar un an și a ajuns de urgență la spital, fiind diagnosticată cu otită.

ADVERTISEMENT

Foarte multă vreme solistul a apelat la numeroși specialiști și psihologi pentru a depăși momentele neplăcute. L-au năpădit fricile și anxietățile, a început să fie vulberabil, însă cu ajutorul spiritualității a ieșit la liman.

„Am avut vreo câțiva ani de depresie, pornită de la faptul că am devenit foarte vulnerabil o dată cu nașterea fiicei mele. Când s-a îmbolnăvit ea, am avut nesiguranța aceasta în legătură cu ce i se poate întâmpla.

ADVERTISEMENT

Atât de vulnerabil sunt? Dacă i se întâmplă ceva copilului, eu nu mai sunt în stare de nimic?! Nu mai eram în stare să fac nimic”, a declarat Connect-R în , moderat de Speak.

Connect-R, mândru de fiica sa, Maya

Connect-R este tare mândru de și a fostei sale soții, Misha. Concurentul de la Te cunosc de undeva are numai cuvinte de laudă pentru Maya care este elevă în clasa a III-a și este foarte pasionată de muzică și dans.

ADVERTISEMENT

Fetița are deja înregistrată o piesă, face pian de 3 ani și chiar are înclinații în acest sens. În plus, vedeta a mărturisit că unicul său copil a luat examenul Colegiul Național de Muzică George Enescu, unde probabil va studia în curând.

De asemenea, fiica renumitului artist face gimnastică de foarte multă vreme la o școală privată și participă la toate spectacolele în acest sens. Cântărețul a distribuit de multe ori imagini din sălile de concurs.

ADVERTISEMENT

„Nu mă interesează ce vrei să faci, cum vrei tu, fericită să fii”, i-a spus Connect-R fetiței sale Maya, a mai spus vedeta în același interviu de pe Youtube, subliniind că nu o îndrumă spre o carieră în muzică.