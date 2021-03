Connect-R, un fiu de milioane. Ce gest impresionant a făcut pentru mama lui

Connect-R și mama sa, Rodica Mihalache, au fost prezenți în această zi foarte specială în cadrul unei emisiuni matinale. Vedeta a dorit să marcheze începutul primăverii printr-o asemenea apariție, cât se poate de inedită.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este cunoscut că artistul a divorțat de ceva timp de soția lui, Misha, alături de care are o fetiță. Pentru că și-a dorit să rămână un tătic responsabil, Connect-R este prezent în viața de familie în continuare. Cântărețul pare să fi dobândit aceste valori foarte importante chiar de la părinții lui.

Vedeta și-a moștenit mama la capitolul implicare în familie și a învățat de la aceasta cât de important este să aibă grijă de cei dragi. Cei doi, fiul celebru și mama lui, au depănat în direct amintiri prețioase. Nu foarte mulți dintre fanii artistului știu că au existat și sacrificii în viața lui.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Detalii neștiute despre mama lui Connect-R. Ce a făcut artistul pentru părinți

Rodica Mihalache, mama lui Connect-R, a povestit într-o apariție specială că artistul i-a oferit multe momente de mândrie și fericire. Unul dintre acestea a fost acela când în primii ani de carieră, a venit acasă și i-a oferit mamei sale toți banii câștigați, pentru că știa că se descurcă din greu și muncește foarte mult.

Când a văzut gestul fiului său, Rodica Mihalache a început să plângă și, inițial, s-a gândit să nu accepte suma respectivă, având tot soiul de gânduri.

ADVERTISEMENT

“Eu intram la ora 6 de la serviciu, și mă trezeam de pe la 3. Stăteam în bucătărie și le pregăteam lor copiilor de mâncare și începusem să mă îngrijorez, că el nu prea întârzia. Mă pregăteam deja să îl cert. Și îmi zice: ‘uite, ăștia sunt primii mei bani, din cântare, ție ți-i dau’. Am fost foarte mândră de el și atunci am început să plâng”, a povestit mama lui Connect-R, în apariția sa inedită de la Vorbește Lumea.

Tot în emisiunea prezentată de Cove și Lora, mama lui Connect-R a dezvăluit că, după despărțirea fiului său de Misha, s-a implicat și ea în creșterea nepoatei sale, Maya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu mulți știu că părinții acestuia și-au pierdut casa, în urma unei retrocedări. Oamenii au fost pur și simplu scoși din respectiva locuință. De aceea, artistul și-a dorit să le aline acestora o asemenea mare suferință încasată de la viață.

“Am aflat după de la sora mea că mama se temea să nu fie banii obținuți din alte activități, nu din cântare. Credea că fac altele, vând droguri, nu știu. (…) Primul apartament a fost luat de mama mea. Dacă nu era ea să îmi dea această poftă de reușită nu știu ce faceam.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Momentul în care am fost cel mai mândru de mine a fost atunci când casa alor mei la care mama ținea foarte mult a fost revendicată. A rămas practic fără casă, trebuia să eliberăm acolo și m-am dus cu mama mea și am golit tot contul și am luat casă tot în Piața 1 Mai. Atunci m-am simțit cel mai bine. Primul apartament al meu e luat de mama mea”, a completat și Connect-R.