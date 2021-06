Constantin Budescu dă din casă! Cum a reușit să slăbească: „Nu am dietă secretă”

Cum a reușit Constantin Budescu să scape de kilogramele în plus? Această întrebare a stat recent inclusiv pe buzele tuturor colegilor din echipa națională a României. Impresionat de isprava prietenului său, Denis Alibec .

Ei bine, surprinzător sau nu, în spatele transformării fizice a celui care până mai ieri era poreclit „Sărmăluță” nu se află vreo dietă minune. „E totul din exerciții, am lucrat foarte mult la sală și nu am mai mâncat la ore târzii”, a explicat , echipă care s-a salvat miraculos de la retrogradare, după un adevărat tur de forță.

Nu mai puțin de nouă meciuri consecutive fără înfrângere au bifat saudiții, ocupând la finalul sezonului un onorabil loc 11, din 16 participante. Două milioane de euro este cota de piață a lui „Budi” în momentul de față, conform .

Cum a reușit Constantin Budescu să scape de kilogramele în plus?

„Nu a fost dietă, a fost doar voință. Mi-am dorit acest lucru. După o vârstă trebuie să reglezi anumite lucruri. Am jucat ceva timp cu kilograme în plus, am spus să văd cum e și fără.

Plus că în Arabia nu prea puteam să joc având kilograme în plus, a trebuit să slăbesc ca să mă pot adapta. N-am nicio rețetă specială, e totul din exerciții, am lucrat foarte mult la sală și nu am mai mâncat la ore târzii”, a dezvăluit Constantin Budescu.

Visează să-și încheie cariera la Petrolul Ploiești

Având în vedere că Mirel Rădoi nici nu concepe ca România să nu continue seria victoriilor împotriva Georgiei, , în care și-ar putea face loc și mijlocașul celor de la Damac, mai ales că arena „Ilie Oană” are o semnificație aparte pentru el.

„Cu siguranță voi avea emoții, la Ploiești este un stadion care îmi priește, acolo am început fotbalul. Pentru mine au contat suporterii întotdeauna, mi-aș dori ca pe viitor să joc la o echipă importantă, cu suporteri și poate pe final de carieră voi ajunge la Petrolul, acolo am început și acolo aș vrea să termin fotbalul”, a mai spus „Budi”.

„La cum suntem acum, merităm la Mondiale”

Chiar dacă nu a apucat să evolueze sub tricolor în mandatul lui Mirel Rădoi, fosta vedetă a Astrei Giurgiu a urmărit cu atenție meciurile din ultima perioadă și s-a declarat încântat de stilul pe care încearcă să-l implementeze actualul selecționer. Ba chiar consideră că echipa merită să se califice la Campionatul Mondial din Qatar.

„Am urmărit meciurile naționalei, mi-a plăcut cum s-a jucat, din păcate nu s-au obținut rezultatele dorite, dar îmi place mai mult acum, jucăm mai mult ofensiv, și pentru mine este mai bine.

Trebuie să continuăm să jucăm la fel, a fost și ghinion în ultimele meciuri. Puteam câștiga, neșansa a făcut să nu obținem mai multe puncte. Sper să mai prind naționala și să ne calificăm.

La cum suntem acum, merităm la Mondiale. M-aș simți foarte bine să fiu convocat pentru Jocurile Olimpice, aș fi onorat”, a mai spus Constantin Budescu.