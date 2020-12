Constantin Budescu a făcut show cu UTA! Câte hattrick-uri a reușit în carieră. Video

Constantin Budescu a reușit un meci incredibil împotriva celor de la UTA, după ce a reușit un hattrick și o pasă de gol în ultimul meci al anului pentru Astra Giurgiu în Casa Pariurilor Liga 1.

Cel mai bun jucător al Astrei Giurgiu a ieșit din nou la rampă și a încheiat anul în stil de mare jucător. Budescu a reușit trei goluri și o pasă decisivă în victoria incredibilă cu UTA, scor 6-0, chiar pe terenul arădenilor: „Era bine dacă mai împărțeam din goluri și la meciuri celelalte, dar este bine că am terminat cu dreptul”, a declarat Budescu mulțumit la final. Vezi VIDEO GOLURI aici.

Ba mai mult, Astra Giurgiu avea nevoie de o victorie la minim șase goluri pentru a o depăși pe Dinamo în clasament! Cele două echipe au golaveraj 21-21, respectiv, 18-18 (Dinamo), iar giurgiuvenii au urcat astfel pe locul 10 în clasament.

Constantin Budescu a avut un apetit pentru gol încă de pe vremea când era junior și a fost remarcat la vârsta de 12 ani la „Cupa Moș Crăciun”, de către unul dintre foștii maseuri ai Petrolului Ploiești, Răduță Gheoca, când dădea câte 12 goluri meci la Rapid Sălciile.

Poreclit „Sărmăluță”, actualul jucător al Astrei Giurgiu a impresionat de multe ori cu execuțiile sale incredibile, reușind să înscrie 111 goluri în 325 de partide în campionatul României. Budescu are de asemenea 13 convocări la echipa națională, pentru care a marcat cinci goluri.

Constantin Budescu a reușit primul hattrick în Liga 1 pe 21 iulie 2013, în urma unui meci în Liga 1 cu Viitorul Constanța, devenind golgheterul campionatului la finalul sezonului 2013-2014.

Constantin Budescu „a recidivat” după hattrick-ul de pe 21 iulie 2013 cu Viitorul, la un an distanță, într-un meci câștigat de Astra Giurgiu cu 5-0 în fața celor de la CS U Craiova, pe 31 august 2014, când fotbalistul născut la Urziceni i-a umilit pe olteni: „Dacă voi fi convocat, cu atât mai bine, dar dacă nu, nu e nicio problemă”, se cerea la națională fotbalistul după meci.

Pe lângă aceste trei hattrick-uri, Budescu a mai reușit să marcheze câte trei goluri de două ori în carieră: o dată pentru FCSB într-un amical cu Jiangsu Suning, scor 3-1 și încă o dată pentru Astra Giurgiu. Budescu impresiona după transferul la FCSB și reușea să deschidă scorul în meciul cu chinezii antrenați de Fabio Capello încă din secunda zece!

„Budi”, cum este alintat de cei apropiați și de colegi, reușise să înscrie ultimul hattrick pentru Astra Giurgiu într-un amical cu slovenii de la Maribor, când a impresionat asistența cu execuțiile sale.

Budescu a fost aproape de hattrick și la echipa națională, unde în 2015 a reușit să înscrie o dublă în meciul din preliminariile EURO 2016 împotriva reprezentativei Insulelor Feroe, într-o partidă câștigată cu 3-0 în deplasare. În minutul 74, a fost aproape să reușescă hatrrcik-ul, după ce a șutat de la marginea careului, însă mingea a fost respinsă de portarul gazdelor.

„S-au plătit din bani, probleme sunt peste tot, sunt şi la noi. S-au plătit ceva bani, dar un mare merit îl are şi antrenorul nostru pentru că el când a venit ne-a spus foaret multe lucruri pe care nu prea le credeam şi uite că suntem neînvinşi de când a venit. Am urcat în clasament şi are un merit destul de mare. Suntem mai relaxați. Acum pe final ne-am revenit pentru că începutul a fost nefast” – Constantin Budescu după hattrick-ul cu UTA