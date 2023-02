Constantin Enceanu a împlinit 59 de ani! Artistul, speriat de cutremur, știe ce vrea de ziua lui

Constantin Enceanu, unul dintre cei mai reprezentativi cântăreți de muzică populară din Oltenia, cunoscut în toată țara, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre dorințele pe care le are astăzi, 16 februarie 2023, cu ocazia zilei sale de naștere. Artistul, ajuns la 59 de ani, a trecut, zilele trecute, printr-o sperietură cumplită, cutremurul din Oltenia făcându-l să își revizuiască modul de a gândi.

, în exclusivitate pentru FANATIK, despre ce dorințe are la împlinirea a 59 de ani de viață. Celebrul cântăreț de muzică populară, născut și devenit reprezentativ pentru Oltenia, a trăit cutremurul de zilele trecute și, acum, pare că și-a făcut ordine în gânduri după sperietura pe care a trăit-o.

”Vă mulțumesc că v-ați amintit de mine. Și azi, de ziua mea, sunt la muncă, merg la câteva emisiuni. Cadou? În primul rând, aș vrea sănătate, să mă bucur de tot ce am. În rest, ce să îmi doresc? Totul e bine cu mine.

M-am speriat la cutremur, dar din fericire, a trecut. Sper să nu se mai întâmple, dar doar Dumnezeu poate decide ce e cu noi și ce se va întâmpla. Dar putem să ne rugăm să fie bine, mai ales la ce vremuri sunt acum, să ne lăsăm în mâinile Lui.

Din fericire, nici la restaurant nu s-a întâmplat nimic, nu s-a distrus nimic. E adevărat, acolo, cred că trebuie să fie un cutremur uriaș, la ce fundație are și la cât beton s-a băgat pe acolo”, ne-a spus Constantin Enceanu, astăzi, de ziua lui de naștere.

Constantin Enceanu, avere din muzică și din restaurantul de la Filiași

Constantin Enceanu, pe lângă indiscutabilul său talent în muzică, a dovedit, de-a lungul anu=ilor, că știe foarte bine să își managerizeze afacerile pe care le are. Și, banii pe care i-a câștigat de-a lungul anilor, din muzică, i-a investit cu cap într-un restaurant de lux din Oltenia, la Filiași.

Pentru FANATIK, el a vorbit și despre banii pe care îi făcea din muzică, dar și cum, de teamă să nu fie prins de Fisc, a plătit tot timpul impozitele datorate statului până la ultimul leuț. ”Nu erau așa de mulți bani la vremea respectivă, nu era cu dedicații, dar munceam mult și câștigam așa.

Ca să ai succes ca artist trebuie disciplină ca la sportivi, iar eu am muncit foarte mult (…) Trebuie să recunosc, am strâns bani, mai ales că am muncit pentru fiecare leu. (…) Când aud că zic unii că noi nu am plătit impozite… Păi, tată, eu dorm cu fiscul în pat, nevasta mea e la fisc. Înțelegi? Eu dorm cu fiscul în pat (…) Păi în 2012, eu și cu Petre eram plătitori de TVA pe persoane fizice!

Până la urmă, ne-au învățat unii să ne facem un SRL, până atunci noi plăteam ca proștii. A venit control de la centru aici, la noi, în Dolj, să ne verifice pe mine și pe Mîțu (regretatul Petrică Mîțu Stoian, n. red.). Le-a și zis unul că noi suntem plătitori de TVA, când au auzit aia, ne-au lăsat în pace, își făceau cruce”, spunea Constantin Enceanu.

Constantin Enceanu, profit de 100.000 de euro din restaurant

Iar banii pentru care a plătit impozite serioase au fost investiți în restaurantul Zanzibar din Filiași, afacere care s-a dovedit a fi deosebit de rentabilă și care i-a adus chiar și în perioada pandemiei.

Mai exact, conform datelor obținute de FANATIK, Constantin Enceanu a avut, în ultimul an fiscal raportat, o cifră de afaceri de aproximativ 600.000 de euro și u profit de bine peste 100.000 de euro.

”Este un loc destinat pentru a petrece timpul liber, dar și pentru organizarea unor evenimente. Este deschis până la 12 noaptea în timpul săptămânii, iar în weekend până la 2 noaptea. Se poate servi și meniul zilei în restaurant, care ajunge acum la 22 de lei. Cazarea pentru o noapte este 300 de lei”, ne mai spunea Constantin Enceanu.