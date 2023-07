Constantin Popovici, campion mondial la sărituri în apă, atacă sistemul: „Am investit banii mei, pe care i-am câştigat cu oase rupte”

Constantin Popovici este noua senzație a înotului românesc, după ce a cucerit medalia de aur la Fukuoka , Constantin a ținut steagul sus pentru delegația României.

Constantin Popovici, declarații emoționante după ce a devenit campion mondial: „Numai eu știu ce muncă am depus zi de zi, timp de ani”

Constantin Popovici a explicat cât de greu i-a fost în Japonia: „Am încercat să mă concentrez pe ce am eu de făcut. În final, mi-a reuşit. A fost concursul cu cea mai mare presiune. Ultimul CM a fost în urmă cu 4 ani, nu te întâlneşti mereu cu acest concurs”.

ADVERTISEMENT

Primele gânduri s-au îndreptat firesc către cei dragi: „Dedic victoria familiei mele, tatălui meu care m-a adus la sport, dar şi mie. Numai eu ştiu ce muncă am depus zi de zi, timp de ani”.

Constantin Popovici nu a uitat ultima ediție a Campionatului Mondial: „La Budapesta am fost să văd concursul în cârje. Eram acolo cu piciorul rupt, cu şuruburi. Îl rupsesem după o săritură de la 20 de metri. Atunci a fost momentul care m-a făcut să pornesc pe acest drum”.

ADVERTISEMENT

Constantin Popovici e sincer: „În România e puțin interes. M-am lăsat în 2011”

Constantin Popovici este însă extrem de dezamăgit de lipsa de interes a autorităților legate de acest sport: „În România e puţin interes, ar trebui mai mult, pentru că avem cei mai buni săritori din lume. E puţin trist că eşti singur.

Eu m-am antrenat de multe ori singur, pe cheltuiala mea. Ei vor să ieşi campion mondial, dar nu prea se dau bani. Mai sunt alte sporturi, precum săriturile în apă”, a mai surprins noul campion mondial.

ADVERTISEMENT

Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care a decis să se retragă acum 12 ani: „Dacă s-ar investi mai mult, poate am ajunge unde am fost odată. Eu am fost pe locul 8 în lume în 2008. M-am lăsat în 2011 din cauza asta, apoi am revenit în 2018. Am revenit de plăcere.

Eu fac asta pentru mine. De asta am investit banii mei, pe care i-am câştigat cu oase rupte. Nu aştept de la nimeni să facă ceva pentru mine, că s-ar putea să aştept mult şi bine” , a declarat Constantin Popovici.

după ce a acumulat 472.80 puncte, fiind urmat pe podium de Cătălin Preda (438.45 puncte). Pe locul trei s-a clasat francezul Gary Hunt, cu 426.30 puncte.