Consultări la Cotroceni pentru numirea noului premier. Nicolae Ciucă devine președintele Senatului

Interesant, PNL și PSD au fost invitate împreună la consultări, fără UDMR, partid care ar putea să sară din schemă de această dată la alcătuirea noului Guvern. Cert e că președintele Klaus Iohannis a invitat partidele la consultări, iar toată lumea așteaptă ca Iohannis să-l desemneze pe Ciolacu drept premier.

Consultări la Cotroceni pentru numirea noului premier

Conform programului oficial al consultărilor, Klaus Iohannis se va întâlni la 12:00 cu reprezentanții PNL, PSD și cei ai minorităților naționale. Liderii UDMR au fost chemați ulterior, separat de partidele care formează coaliția de guvernare, deși UDMR ar face parte din această categorie.

ADVERTISEMENT

De la ora 13:00, , iar de la 13.30 cu reprezentanți AUR. E de așteptat ca președintele Klaus Iohannis să anunțe viitorul premier spre finele zilei, cel mai probabil fiind vorba de actualul lider al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu.

Tot marți, 13 iunie, fostul premier Nicolae Ciucă ar urma să fie votat președinte al Senatului. Important de reținut, de la ora 16:00 vor exista ședințe importante în PNL și PSD, menite să definitiveze lista miniștrilor, după runde de negocieri care au desemnat portofoliile atribuite fiecărei formațiuni politice.

ADVERTISEMENT

Potrivit surselor PNL ar urma să trimită trei femei în Guvern, mai exact Ligia Deca, care rămâne ministru al educației, Raluca Turcan, nou ministru al culturii și Nicoleta Pauliuc, care ar urma să preia MAI sau Apărarea. Dacă totul decurge conform planului, noul Guvern va fi votat joi de către Parlament.

oficial în momentul în care și-a depus mandatul, anunțând că are încredere că viitorul Guvern va fi la fel de responsabil precum cel pe care l-a condus în ultimii ani. ”În urmă cu două săptămâni, am decis amânarea depunerii mandatului de prim-ministru, pentru că poziția responsabilă era să gestionăm cu prioritate criza din educație și să oferim cadrelor didactice soluțiile corecte pentru lipsa de resurse de care suferă de ani de zile. Dialogând și colaborând, am reușit să găsim acele măsuri care să acopere nevoile dascălilor, fără să destabilizăm bugetul.

ADVERTISEMENT

Astăzi, când acest conflict de muncă a fost încheiat și ne-am asigurat că parcursul educațional va continua, consider că sunt îndeplinite condițiile pentru a-mi depune mandatul de prim-ministru, respectându-ne astfel angajamentele din coaliție și cele luate în fața românilor. Voi rămâne la fel de prezent ca și până acum la masa dialogului cu toate segmentele societății care au nevoie de sprijin. PNL rămâne forța care poate sprijini România să facă un salt de dezvoltare istoric.

Mi-am început mandatul în situația de a rezolva o criză majoră legată de pandemie, am continuat cu gestiunea altor crize precum războiul de la graniță, venirea refugiaților în țara noastră, gestionarea crizei energetice și a efectelor celei economice globale și îl închei cu soluționarea crizei din educație. În acest an și jumătate, am luat toate măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea României și progresul economic.

ADVERTISEMENT

Am încredere că această rocadă la care ne-am angajat în coaliția de guvernare se va realiza rapid și că va însemna continuarea bunei guvernări și a unificării societății. Nu trebuie să uităm nicio clipă că, în pofida dificultăților din această perioadă, România are obligația să-și continue dezvoltarea și să meargă înainte. Doar așa putem avea familii cu venituri decente, comunități unite și o țară puternică. Le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat în această perioadă și îi asigur că voi continua să le fiu un partener onest și pe care se pot baza”, a transmis Nicolae Ciucă, lider al PNL.