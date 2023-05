Contre în direct între Mihai Rotaru și Radu Naum: „Simt deznădejdea, așa cum simțiți și dumneavoastră când pierde FCSB-ul!” / „Cred că e o glumă!”

Mihai Rotaru consideră că Radu Naum, moderatorul emisiunii „Fotbal Club”, de la TV , este susținător al FCSB-ului, spunând că a simțit aceeași deznădejde la ratarea penalty-ului lui Andrei Ivan ca Radu Naum când pierde FCSB-ul.

Contre în direct între Mihai Rotaru și Radu Naum

Radu Naum și moment în care s-au contrat în direct la TV, patronul Universității Craiova susținând că moderatorul emisiunii este un susținător al FCSB-ului.

Radu Naum – Ce ați simțit când a ratat Andrei Ivan acel penalty?

Mihai Rotaru – Am același sentiment ca dumneavoastră când pierde FCSB-ul, adică deznădejde!

Radu Naum – Sper că e o glumă!

Mihai Rotaru – Nu e o glumă, așa vă simțiți când pierde FCSB-ul, v-am mai văzut la televizor după…

Radu Naum – Domnule Rotaru, nu e despre mine, dar credeți-mă că nu sunt simpatizantul vreunei echipe. Da, sunt supărat atunci când echipele românești sunt eliminate din cupele europene, dar atât.

„A fost o sărbătoare duminică! Acea unitate suporteri-legende-idoli nu o găsești pe niciun stadion din România. Trebuia să fiți acolo ca să simțiți. A fost o atmosferă de nedescris.

Cel mai bun jucător de pe teren a fost Târnovanu, iar asta spune multe și putem pune eșecul nostru sportiv pe seama ghinionului. FCSB are un singur șut la poartă, iar acela e golul doi… bine punem și al doilea șut când a dat Compagno gol cu capul.

Dacă ar fi înscris din penalty Andrei, noi am fi câștigat în acea seară. A fost păcat, pentru că noi am dominat, FCSB a fost groggy, cum nu a mai fost de mult timp. A fost ghinion că nu am câștigat cu FCSB”, a mai spus Mihai Rotaru.

„Ne-a durut tare penalty-ul ratat!”

„E de neînțeles penalty-ul acela, cred că dacă ar repeta de 100 de ori să dea așa, nu o să dea la fel, exact cum a spus domnul Cârțu. Noi nu putem lega performanțele Universității Craiova de un moment. Ne-a durut tare penalty-ul ratat.

Noi trebuia să ridicăm capul sus și să ne batem. Am intrat în lojă timp de 20 de secunde și am stat până la final, niciodată nu plec înaintea finalului meciurilor, a .

„Am simțit exact ce a simțit oricine care susține Universitatea Craiova. Am simțit ce au simțit suporterii FCSB-ului când Pîrvulescu a ratat penalty-ul cu Ludogorets și au ratat 25.000.000 de euro. Am simțit la fel ca atunci când Deac și Golofca au ratat penalty-uri și nu au eliminat-o pe Dinamo Zagreb.

Se întâmplă, nu e un capăt de țară, asta a fost, nu putem pune înfrângerea pe seama penalty-ului. Noi învățăm să creștem, să suferim, este un sport”, a mai spus patronul oltenilor.