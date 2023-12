Contre Niță – Bănel – Adi Ilie la Fanatik SuperLiga. „Rapid nu joacă nimic” / „Dă-mi, bă, penalty!”

Mai exact, în minutul 56 al meciului, Funsho Bamgboye a căzut în careu după un duel cu Alexandru Musi, însă centralul Adrian Cojocaru a lăsat jocul să continue. A fost o intrare de kung fu a lui Musi, cu piciorul foarte sus, însă nici măcar specialiștii din camera VAR nu au considerat că era caz să acorde penalty.

Contre la Fanatik SuperLiga Niță – Bănel – Adi Ilie. „Rapid nu joacă nimic”

Așadar, faza nu a scăpat fără a fi analizată dur de rapidistul Robert Niță, în direct la FANATIK SUPERLIGA. ”Ori e fault, ori nu e. Acum ne spune că avea ăla cedează trecerea. Hai mă, suntem orbi tot? Ne mai și explică conform ultimelor normative, ținând cont de”, a răbufnit Robert Niță.

ADVERTISEMENT

În apărarea Rapidului a sărit chiar stelistul Bănel Nicoliță, cu toate acestea fostul fotbalist a remarcat că Rapidul nu mai joacă nimic de ceva vreme. ”E fault? E fault. E penalty, vrei să te mint? Nu joacă nimic, s-a bazat pe niște jucători, 2-3, care au jucat până acum.

Dacă spun că e anul nostru (n.r. Rapidul vrea titlul în anul centenarului), ia 30 jucători”, a explicat Bănel Nicoliță. ”Lasă bă, nu mai fi corect, dacă era Niță te călca în picioare. Spune-le adevărul, bă nu jucați nimic”, a intervenit Horia Ivanovici, amuzat de situație.

ADVERTISEMENT

”Las că îi spun eu acum că nu joacă nimic nici Rapid. Rapid își găsesc scuze și ei interne, că stau în trei jucători, ar trebui găsite soluții înainte, când faci strategia, faci și iei jucători, inclusiv antrenorul să găsească soluții. Că sunt 5 accidentați sau 7, dacă tot vrei să te bați la campionat. Au jucători, dar n-au făcut alegeri bune”, a completat și fosta glorie a Stelei, Adrian Ilie.

Concluzia a fost trasă tot de Robert Niță. „Da, dar dacă îți dă penalty poate iei măcar un punct, sau poate trei. Dă, bă, penalty dacă e penalty. Corect, sunt de acord cu tine. N-ai cu cine pe bancă, termină cu soluțiile. Ia 50. cu 30 te duci la sapă de lemn.

ADVERTISEMENT

Nu ai putut să iei decât jucători bune, Soni și Tsoumou. Am văzut și discuțiile, a și spus domnul Angelescu, a venit până în iarnă, la iarnă discutăm dacă ne ajută”, a explicat Robert Niță, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru 13a fi notificat).