“Corect era să iasă Nedelcu”. Fanii Survivor 2022 au rupt tăcerea după eliminarea lui Blaze

Fanii Survivor 2022 au reacționat după de Blaze a fost eliminat din competiție. Mulți consideră că Alex Nedelcu ar fi trebuit să plece acasă.

Fanii Survivor 2022 au rupt tăcerea după eliminarea lui Blaze

Blaze de la Survivor 2022 în ediția difuzată duminică seară, 29 mai. Mai mulți fani ai reality show-ului sunt de părere că Alexandru Nedelcu ar fi trebuit să iasă, motivând că a fost foarte slab pe traseu în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

“Felicitări, Blaze pentru parcursul tău! În seara aceasta ,corect era să iasă Nedelcu! Cel mai slab de când s-a întrat la individuale. Respect, pentru tot ce ai demonstrat ca om. Izabela este mândră de tine!”

“Era de așteptat sa plece Blaze. Zicea cineva ca trebuia sa plece Nede ca a fost foarte slab de la începutul individualelor. Păi a cam fost slab în ultima vreme, până și Elena a avut randament mai mult.”, sunt două dintre comentariile de pe .

ADVERTISEMENT

Un alt internaut consideră că Blaze este o persoană sinceră și că ar fi meritat să rămână. “Îmi pare rău, Blaze era un om sincer.”, este un alt comentariu.

De asemenea, unii consideră că Ionuț Popa sau Alex Delea merită să câștige anul acesta. Și Ștefania Ștefan ar fi meritat, însă a fost eliminată prin votul publicului săptămâna trecută.

ADVERTISEMENT

“Dacă e să fim corecți, Ionuț sau Delea merită să câștige concursul. Mă rog…merita Ștefania, dar au avut grijă să o scoată din ecuație.”, este comentariul unui alt telespectator.

În competiție au rămas Elena Chiriac, Ionuț Popa, Alex Delea și Alex Nedelcu.

Blaze, prima reacție după ce a fost eliminat

Blaze , iar ceilalți concurenți, dar și prezentatorul emisiunii au fost emoționați.

ADVERTISEMENT

“Vreau să îi mulțumesc publicului care m-a votat până acum, sunt recunoscător. Pentru mine Survivor înseamnă sacrificiu, răbdare și caracter. Ca să fii un Survivor adevărat trebuie să ai caracter.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte mândru de mine, de parcursul meu. Am zis că sper să câștige Survivor Oana (n.r. Oana a fost eliminată săptămâna trecută) sau Ionuț. Am suferit mult aici. Am făcut 27 de ani aici în junglă. Vreau să fac ceva de ziua mea de naștere când ajung acasă.

Vreau să merg la casa de copii, să le fac 27 de pungulițe. Să dăruiesc, să ajut. Știu ce înseamnă să nu ai nimic.”, a spus Blaze după ce Daniel Pavel i-a rostit numele, la Survivor România.

În plus, Blaze l-a numit pe Daniel Pavel “cel mai tare prezentator” și un adevărat exemplu pentru concurenți.

“Ești român în spirit. (…) Faptul că nu ți-ai serbat niciodată ziua de naștere, asta înseamnă o reîntoarcere la Blaze cel puternic. Blaze… ai adus colane. Ai adus totem. Ai făcut tot ce ai putut.”, i-a spus prezentatorul, vizibil emoționat de discursul său.