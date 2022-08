Corina Bud a atras toate privirile pe plaja bogaților. Solista a apărut într-un costum de baie minuscul

Corina Bud a fost surprinsă într-un costum de baie minuscul. Artista, care în ultima vreme a dispărut din lumina reflectoarelor, a atras privirile tuturor bărbaților de pe o plajă.

Corina Bud și-a etalat formele apetisante pe o plajă din Saint-Tropez. A întors toate privirile admiratorilor

Corina Bud a apărut pe o plajă exclusivistă din Saint-Tropez într-un costum de baie, alcătuit din două piese și cu print de panteră.

ADVERTISEMENT

”Shut up and kiss me 💋 (Taci și sărută-mă)”, a scris Corina Bud în dreptul imaginilor postate pe Instagram. Fanii nu au întârziat și ei să vină cu reacții.

”Cât de sexy ești” sau ”Cea mai frumoasă din lume”, ”Arăți extraordinar”, sunt câteva dintre comentariile primite de vedetă.

ADVERTISEMENT

Cum își menține silueta Corina Bud

Corina Bud are grijă de silueta ei încât să arate atât de bine. Face multă mișcare și are grijă la alimentație. La acestea adaugă și un consum de ceai verde.

”Sunt fascinată de ceaiul verde. Îl beau în fiecare zi, la fiecare masă. E foarte bun pentru digestie. Eu folosesc și măști cu ceai verde.

ADVERTISEMENT

Toată lumea mă întreabă cum mă mențin. Ăsta-i secretul: ceaiul verde. Le recomand tuturor fetelor să-l consume”, spunea diva în urmă cu mulți ani.

Corina Bud are 42 de ani și de ceva timp părea că s-a retras din lumea muzicală. Anul acesta, însă, și-a lansat două videoclipuri cu care i-a surprins pe fani și care s-au bucurat să o revadă.

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei sale, Corina Bud s-a remarcat nu doar prin talentul muzical, ci și prin aparițiile senzuale. Are grijă ca de fiecare dată să-și scoată în evidență trăsăturile șarmante. La un moment dat,

ADVERTISEMENT

”Ce s-a întâmplat cu tine ?!?!?! de ajungi sa te faci văzută mai mult, aproape dezbrăcată, decât pe scena în spatele microfonului. Nu cântai rău deloc… Ce e cu tine. ?!?!?!”, i-a comentat un admirator.

Corina Bud este și mamă la cei 42 de ani. Are un copil din relația cu Nelu Vlad, bărbat cu care forma un cuplu încă din liceu, dar au divorțat din cauza infidelității acestuia. Cântăreața și-a mai încercat norocul în carieră și în Dubai, unde a stat doi ani în pandemie.

În Dubai, Corina Bud s-a reîndrăgostit. A început o relație cu un nou bărbat, care deși este mai în vârstă, pare că acest aspect nu a contat. Noul ei partener este și potent financiar și o tratează exemplar.