Cornel Dinu, fază genială la antrenamentul lui Dinamo: „Domnule Kiriţă, vezi zidul ăla?”

Giani Kiriță este unul dintre cei mai reprezentativi jucători din istoria recentă a lui Dinamo. Acesta a ajuns la echipă în 1998, când a fost transferat de la Rocar.

Giani Kiriță, pus la respect de Cornel Dinu

Giani Kiriță a povestit plin de umor cum a fost pedepsit de Cornel Dinu la un amical jucat de Dinamo la Săftica. Enervat de o preluare greșită făcută de Kiriță, „Procurorul” l-a scos din echipă și l-a trimis să se antreneze singur, la un… perete!

”Horia, îți dau una. Eram căpitan la Dinamo. Aveam un amical la Săftica, am preluat mingea direct cu dreptul, venea pe stângul.

Mister Dinu fluieră și mi-a zis să merg la un zid, până se termină meciul, să dau cu stângul, să nu mai fac preluare cu dreptul în viața mea. Vorbim de Dinamo.

M-a scos afară, ei tot jucau, iar eu dădeam cu piciorul la perete. Trimite un jucător în ziua de azi să facă asta, te ia la mișto”, a spus Giani Kiriță, la

Giani Kiriță, fază fabuloasă din Turcia

pentru evoluțiile bune. Atunci când juca bine era trimis să se relaxeze în București.

“L-am văzut pe Bergodi că se bucura cu Petrila la un gol al rapidului, parcă mă vedeam eu cum mă bucuram prin Turcia cu antrenorul. Am avut un antrenor care mi-a venit mănușă. Era un turc care nu vorbea engleză, eu nu vorbeam turcește și nici engleză.

Jucam în fața apărării și doar îmi zicea ‘Kirita, și îmi arăta acolo și făcea doar așa din mână’. Îi zic OK și îi fac semnul cu mâna. Și zicea după meci în engleza lui ‘Game, two days, Bucharest!’ (n.r. Joc, două zile, București!). Și îi zic OK.

Asta era tactica mea de meci cu el. Băgam materiale, câștigam și după îmi zicea ‘Two days, go to Bucharest!’ (n.r. două zile, mergi la București!). Foarte frumoasă viața în Turcia. Am stat 8 ani jumate. (n.r. A fost bine și la bani?) Păi da, da a fost”, a spus Giani Kiriță, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a fost pedepsit Giani Kiriță de Cornel Dinu