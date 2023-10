Giani Kiriță a povestit o amintire fabuloasă din Turcia cu unul dintre foștii săi antrenori cu care s-a înțeles foarte bine. Dinamovistul și-a petrecut 8 ani și jumătate în prima ligă turcă. Mijlocașul a trecut pe la echipele Samsunspor, Gaziantepspor, Ankaragucu și Bursaspor.

Giani Kiriță, despre Rapid: “Au șase la titlu”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Giani Kiriță a vorbit despre Rapid. . Cu toate acestea, fostul mijlocaș din Ștefan cel Mare este de părere că Bergodi ar trebui să mai umble la defensivă. Kiriță crede că acolo este punctul vulnerabil al giuleștenilor.

“Tu știi foarte bine că eu spun ceea ce văd. La mine nu există că sunt subiectiv, nu, eu spun exact ce văd. Băi, Rapidul este o echipă din ce în ce mai bună. Eu o văd din ce în ce mai bună. Și cred că sunt șanse mari să se bată la titlu. Serios.

Dacă se organizează puțin și în apărare, pentru că am văzut ce s-a întâmplat la ultimul meci (n.r. cu Poli Iași). Cu siguranță, Rapid este o echipă care se va bate la titlu. Îmi place banca tehnică. Se vede că toți jucătorii joacă pentru antrenor.”, a spus fostul jucător al lui Dinamo.

Giani Kiriţă, amintire fabuloasă din Turcia: “Two days, Bucharest!”

Giani Kiriță a povestit o amintire fabuloasă din Turcia cu un fost antrenor.

“L-am văzut pe Bergodi că se bucura cu Petrila, parcă mă vedeam eu cum mă bucuram prin Turcia cu antrenorul. Am avut un antrenor care mi-a venit mănușă. Era un turc care nu vorbea engleză, eu nu vorbeam turcește și nici engleză.

Jucam în fața apărării și doar îmi zicea ‘Kirita, și îmi arăta acolo și făcea doar așa din mână’. Îi zic OK și îi fac semnul cu mâna. Și zicea după meci în engleza lui ‘Game, two days, Bucharest!’ (n.r. Joc, două zile, București!). Și îi zic OK.

Asta era tactica mea de meci cu el. Băgam materiale, câștigam și după îmi zicea ‘Two days, go to Bucharest!’ (n.r. două zile, mergi la București!). Foarte frumoasă viața în Turcia. Am stat 8 ani jumate. (n.r. A fost bine și la bani?) Păi da, da a fost.”, a spus Giani Kiriță, la FANATIK SUPERLIGA.

