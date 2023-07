Cornel Dinu îl consideră pe juristul CSA Steaua Florin Talpan ”un măscărici”, însă e de părere că nu doar Talpan se face vinovat de această întreagă situație, ci și alți generali care preferă să stea liniștiți în umbră. Fostul mare jucător și antrenor dinamovist nu s-a ferit de cuvinte dure atunci când a măturat pe jos cu Florin Talpan și cei din jurul său.

Cornel Dinu îl distruge pe Florin Talpan: “Un măscărici!”

, e vorba de tot ce se întâmplă în țara astra. El este un caz după părerea mea de o obsesie patologică, ceea ce face el acolo, nu e el de vină, e inadmisibil ca stadionul ăsta care e făcut din bani publici să nu fie folosit și de Steaua FCSB, dar e o răutate nemaipomenită.

Iți găsește locul de câțiva ani buni în cadrul organizației Armatei și în cadrul clubului Steaua, unde acest Talpan, caz de obsesie patologică, în privința palmaresului și lupta cu FCSB. Are scuză că a debutat ca ofițer de artilerie și a fost prin teatrele de operațiuni prin 1992 în primul război din Serbia, ar avea o scuză că în Irak s-a mai dat cu tunuri, artilerie, are o oarecare înclinație spre haos al comportamentului și al gândirii.

Problema e de forța instituțiilor noastre, nu se poate ca un singur om fără niciun argument să interzică să se joace pe un stadion care nu este al Armatei, e un stadion al poporului, făcut din banii poporului. Își face mendrele pe la toate posturile de televiziune. Dar asta este, trebuie ocupat timpul de emisie cu tot felul de măscărici, nu cu lucruri serioase, pentru că s-au cam pierdut cei care pot să exprime esența fotbalistică.

ce e în mintea producătorilor de emisiuni de la noi, spațiul de emisie e de obicei mult prea mare raportat la capacitatea lor de a-l acoperi. Atunci apelează la tot felul de personaje de genul acesta, care nu fac altceva decât seamănă rău, intervențiile lor, pozițiile lor, sunt inadmisibile într-o țară democrată, țară care se presupune că are conducători cu picioarele pe pământ care știu să-l oprească”, a transmis Cornel Dinu, într-un dialog avut cu Horia Ivanovici.

Cornel Dinu e convins că FCSB e Steaua și că Gigi Becali a preluat echipa perfect legal și nu înțelege ambițiile generalilor de la CSA Steaua, care susțin contrariul. Mai mult, Cornel Dinu nu înțelege cum în 2023 cineva poate să îi interzică accesul pe stadionul Ghencea echipei lui Gigi Becali, în condițiile în care zeci de mii de suporteri asta își doresc.

”Singurul care a reușit, el își face mendrele de câțiva ani de zile sub steagul Armatei și MApN, e o rușine, nu are argumente juridice, doar nebunii. Cum să ceri pe palmares și sigla clubului 37 de milioane și să o ții în procese. Nu e el de vină, e societatea românească în care s-a pierdut ordinea, regulile, forța reală inamovibilă a justiției. Într-un cuvânt ardelenesc, nu mai avem rânduială. Ce face Talpan e inadmisibil, să-și facă ambițiile și eu știu, dereglările personale, prejudiciind zeci de mii de spectatori să asiste în număr cât mai mare.

6.000 de oameni care cred că veneau la FCSB, la Dinamo mai puțin, la Steaua pe timpuri 6000 veneau la antrenamentul de dinaintea jocului, că îl făceau pe Ghencea. Indiferent ce spun unii sau alții, eu apreciez spiritul economic, mai are derapaje, le compensează prin ceea ce înseamnă credința curată pe care o are și implicarea pe care o are. A preluat Steaua când se apropia de faliment. Știu cum s-a petrecut, unde s-a petrecut, actele au fost normale, am văzut acum un general care tot își dă cu părerea despre bombardările din Ucraina, domnule eu nu sunt de acord că vrea să i se spună Steaua lui FCSB, eu am fost în Consiliul de Administrație. Și ai semnat actul? Da, l-am semnat. Și atunci de ce îl mai contești?”, a completat Cornel Dinu, la FANATIK SUPERLIGA.

