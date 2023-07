Mustață a izbucnit de la coada la bilete la FCSB – Dinamo: “Să vină Talpan aici”

Gheorghe Mustață, lider al Peluzei Nord FCSB, a răbufnit în direct de la această coadă kilometrică, fiind extrem de nervos pentru că oamenii stau în căldură la coadă ore în șir pentru a prinde un bilet la meci. Meci care se va disputa pe o arenă foarte mică cu 8000 de locuri, mai exact Arcul de Triumf.

Mustață a izbucnit de la coada la bilete la FCSB – Dinamo

Alungată de pe Arena Națională sau de pe Ghencea, FCSB nu are nicio variantă și va disputa meciul cu Dinamo pe Arcul de Triumf. Gheorghe Mustață îl ceartă pe Florin Talpan, cel văzut principalul vinovat pentru această situație.

poate de aia nu răspunde. Tu ce părere ai de ce ai zis ăla, ce a zis ăla? Băi Aline, dacă tu nu comunici ai auzit pe cineva să câștige? Uită-te la ăla la Zelenski, sper să se termine războiul, da mă uit la Zelenski ăla, la PR se bate, e mic are un PR de i-a înnebunit pe toți. În ziua de astăzi se câștigă informațional, pe PR luptele. Doamne, nu pot, apoi doamne presa aservită, l-a ținut pe ăla 50 de minute. Normal că l-am ținut dacă a intrat omul.

Noi facem emisiune și pentru fanii lui Gigi Becali și ai lui CSA. AS 1947, ți-am zis, intră în emisiune, nu că nu putem. Talpan nu că suntem în Comisie, dar cred că îi și frică. Îi tremură bărbia de frică”, a transmis, înainte de intervenția lui Mustață, Horia Ivanovici. În cele din urmă liderul Peluzei Nord a intrat în direct, de la coada de bilete.

, sunt fanii Stelei. Să vină domnul Talpan aici, să vadă miile de oameni cum stau la cozi la bilete și oamenii au început să vorbească și nu mai vreau să spun ce și ce se întâmplă aici din cauza lui. Oamenii iubește această echipă, vor să vadă meciul.

Dacă e Talpan principalul vinovat? Credeți că dumneavoastră că vinovat ar fi altcineva. Ce să zică oamenii, se feresc de terorism. Nu e posibil așa ceva, să bagi clauză asigurare poliță pe terorism. Cum se poate așa ceva? Nicio asigurare din lumea asta nu face așa ceva, în sfârșit trecem peste, echipa asta e iubită”, a răbufnit Gheorghe Mustață.

Marcel Ciolacu l-a atacat direct pe Florin Talpan pentru ambiția sa de a interzice în Ghencea accesul celor de la FCSB. ”Trebuie să înţelegem foarte bine, bazele sportive sunt ale statului român. Noi avem niște stadioane pe care le trebuie să le punem la dispoziția sportivilor, în funcție de performanță, nu de criterii personale. Nu poți să te exprimi la TV pe o bază a statului, construită din bani publici.

Trebuie să avem bun simț cu toții și să întrăm într-o logică a performanței în sport, nu a ambițiilor personale. Nu am făcut acest lucru pentru FCSB sau pentru un anumit patron. Am făcut acest lucru pentru un principiu simplu: sportivii trebuie să joace pe un stadion. Nu cunosc dedesubturile, dar de aceea am trimis Corpul de Control, ca să avem răspunsuri la toate întrebările. Când tu n-ai nicio performanță sportivă și te implici din ambiții personale să blochezi accesul unor sportivi în baza sportivă, atunci lucrurile sunt în totală neregulă și nu voi permite așa ceva nimănui, nici lui Talpan și nici nimănui. Cred că am fost suficient de clar”, a declarat Marcel Ciolacu.

