Cornel Dinu îl face praf pe Ionuț Chirilă: „E un bufon al fotbalului, luat prea în serios!”

„Mister” este de părere că Ionuț Chirilă vorbește fără sens, fiind intrigat de motivul pentru care a ales să meargă în deplasarea de la Cluj cu avionul, în timp ce jucătorii săi au călătorit cu autocarul.

Cornel Dinu l-a făcut praf pe Ionuț Chirilă

, despre care a spus că este doar un bufon al fotbalului, care nu ar trebui să fie luat în serios de microbiști:

„El e un tip cu totul aparte, îmi permit să mă gândesc că felul în care vorbește se aseamănă cu un bufon al regelui… mă uitam eu la un film cu Petru Rareș…

ADVERTISEMENT

În orice caz, el e un bufon al fotbalului, luat prea în serios de lume”.

„Și viața îl dă de gol. Era cu un trening pe care scria Prada, de fapt trebuia să fie viața ca o pradă. Mergem mai departe și avea o șapcă regală cumva și mă așteptam să se considere un Napoleon”, a mai spus Cornel Dinu, la TV .

Ionuț Chirilă, discurs halucinant după CFR Cluj – Clinceni 2-0

halucinant după o nouă înfrângere în campionat, declarând că a preferat să ia avionul pentru deplasarea de la Cluj, deși elevii săi au mers cu autocarul, pentru că are treburi importante de rezolvat pentru club:

ADVERTISEMENT

„Eu mai am treabă la Cluj, am niște întâlniri în jurul prânzului mâine, echipa va avea un drum lung. Următorul nostru antrenament este miercuri. Eu mai rămân la Cluj, am lucruri mai importante de făcut pentru echipa asta, chiar decât meciul din această seară”.

„Nu am aruncat mingi, am ieșit cu pase scurte din pressing-ul CFR-ului. Pentru mine, a fost un joc în care Clinceni a făcut o bună propagandă fotbalului.

ADVERTISEMENT

Nu știu câte echipe aveau curaj să facă posesie pe terenul CFR-ului. Felicit CFR-ul. Se îndreaptă cu pași apăsați spre un nou titlu! Se vede nivelul la care au ajuns, e greu să treacă cineva peste ei în România.

E oboseală, dar sunt odihniți jucătorii care nu au jucat și care nu au făcut deplasarea la Cluj și trebuie să arate prospețime în meciul cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

Toți se antrenează la nivel înalt, avem un lot echilibrat, care completat cu 4-5 jucători decisivi, de valoarea individuală certă, vom deveni o echipă respectată”, a mai spus Ionuț Chirilă, la finalul confruntării.